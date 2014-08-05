中国个股：三一重工拟将旗下三一重机赴港上市，发行新股占比不超三成

路透上海8月5日 - 中国大型工程机械企业--三一重工股份有限公司 周二公告称，拟将全资子公司三一重机（中国）有限公司在香港联交所主板上市，发行新股规模不超过扩大后总股本的30%（不含行使15%超额配售选择权）。

公告指出，公司将根据香港联交所关于最低流通比例的规定和三一重机未来发展的资金需求确定具体发行规模，发行价格将结合当时境外资本市场情况、行业一般估值以及市场认购情况等确定。

三一重机中国公司为BVI公司，主要业务为持有三一重机有限公司100%股权，后者主营产品为挖掘机械，与三一重工主营产品混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等并不相同，不存在同业竞争情况。

2013年度，三一重机净利润约为11.75亿元人民币，约占三一重工当年净利29.04亿元的四成，符合中国证监会对子公司赴境外上市的若干规定，例如连续三年盈利、最近一年子公司贡献净利不超过总公司合并净利50%等。