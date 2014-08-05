中国个股：三一重工拟将旗下三一重机赴港上市，发行新股占比不超三成

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海8月5日 - 中国大型工程机械企业--三一重工股份有限公司 周二公告称，拟将全资子公司三一重机（中国）有限公司在香港联交所主板上市，发行新股规模不超过扩大后总股本的30%（不含行使15%超额配售选择权）。
公告指出，公司将根据香港联交所关于最低流通比例的规定和三一重机未来发展的资金需求确定具体发行规模，发行价格将结合当时境外资本市场情况、行业一般估值以及市场认购情况等确定。
三一重机中国公司为BVI公司，主要业务为持有三一重机有限公司100%股权，后者主营产品为挖掘机械，与三一重工主营产品混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等并不相同，不存在同业竞争情况。
2013年度，三一重机净利润约为11.75亿元人民币，约占三一重工当年净利29.04亿元的四成，符合中国证监会对子公司赴境外上市的若干规定，例如连续三年盈利、最近一年子公司贡献净利不超过总公司合并净利50%等。
三一重工周二因筹划重大事项而停牌一天，周一收报5.68元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。