马来西亚期市：棕榈油价格连续第二天下滑，尾随豆油颓势

路透吉隆坡8月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二在淡静交投中下跌，尾随海外豆油市场，全球可食用油供应增加的不确定性，令价格陷于区间交投。

马币(林吉特)走坚亦抑制部分买兴。马币兑美元周二上涨0.53%，挤压海外投资者和炼油业者的利润。

指标10月棕榈油合约 终场小跌0.4%，至每吨2,258马币，接近交投区间2,248-2,280的低端。

总成交量仅27,255口，低于35,000口的均值。

“今早豆油下跌逾20点，大连市场亦略为下跌。因此，棕榈油市场开高走低，”一国外大宗商品经纪商交易员表示。

根据路透市场分析师王涛，技术面显示马来西亚棕榈油期货料将跌破每吨2,250马币的支撑，且波浪型态及下降楔型暗示将进一步跌向2,220马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)