亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一周半低点，受中国服务业PMI影响

路透东京8月5日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二触及一周半低点，因数据显示最大买家--中国的经济前景仍旧不佳，不过交易商指出，技术面显示胶价可能反弹。

东南亚轮胎橡胶指标--TOCOM期胶今年以来下跌超过四分之一，因中国需求及高库存等疑虑挥之不去。

1月TOCOM期胶 下跌1.7日圆，结算价报每公斤204.6日圆，为7月25日以来最低收位。

汇丰（HSBC）/Markit联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI) 降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。

该数据带动日本日经指数跌至一周半低点，且导致中国股市走低。

全球最大橡胶产地-泰国一名官员周二表示，军政府将鼓励农民砍掉更多橡胶树，藉以限制供给以提振价格。

“虽然基本面因素在今日带来些许冲击，技术面因素让胶价维持在205日圆左右，”一名吉隆坡交易商表示，他并称胶价可能走高，探向209-210日圆，因其正处于一目均衡云区下方。

上海期交所主力1月橡胶合约 下跌85元人民币，收报每吨15,480元。

新加坡商品交易所(SICOM)9月橡胶合约 最新报每公斤168.60美分，下滑1.40美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 龚芳)