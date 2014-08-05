国际油市：380-cst燃料油升水攀抵近六个月高位，因现货买气坚挺

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透新加坡8月5日 - 380-cst燃料油船货升水周二跳升至近六个月高位，受现货交易时段买气坚挺所推助。
380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨1.34美元，至每吨3.97美元。前次升水高点为2月7日时的每吨4.25美元。
香港上市贸易商光汇石油 买进8月22-26日装运船货，较新加坡报价升水逾4美元，支撑了现货价格。
交易商指出，这可能因为光汇石油必须回补部份空仓所致。
交易商们表示，距今约一周装运的380-cst燃料油船货升水至少达每吨7-8美元。
然而，交易商指出，下半月装运的380-cst燃料油船货升水则约5-6美元，因市场预计未来供给可望有所舒缓。
在现货市场方面，壳牌出售4万吨8月22-26日装运380-cst燃料油予光汇石油，每吨593.50美元。
兴隆自摩科瑞买进2万吨8月22-26日装运380-cst燃料油，每吨593.25美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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