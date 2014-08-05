国际油市：380-cst燃料油升水攀抵近六个月高位，因现货买气坚挺

路透新加坡8月5日 - 380-cst燃料油船货升水周二跳升至近六个月高位，受现货交易时段买气坚挺所推助。

380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨1.34美元，至每吨3.97美元。前次升水高点为2月7日时的每吨4.25美元。

香港上市贸易商光汇石油 买进8月22-26日装运船货，较新加坡报价升水逾4美元，支撑了现货价格。

交易商指出，这可能因为光汇石油必须回补部份空仓所致。

交易商们表示，距今约一周装运的380-cst燃料油船货升水至少达每吨7-8美元。

然而，交易商指出，下半月装运的380-cst燃料油船货升水则约5-6美元，因市场预计未来供给可望有所舒缓。

在现货市场方面，壳牌出售4万吨8月22-26日装运380-cst燃料油予光汇石油，每吨593.50美元。

兴隆自摩科瑞买进2万吨8月22-26日装运380-cst燃料油，每吨593.25美元。(完)

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