国际油市：柴油价差下滑，因泰国现货供应增加

路透新加坡8月5日 - 亚洲柴油价差因泰国供应增加而缩减，而越南最大进口商料将暂离现货市场，至少要等到第四季才可能归队。

路透数据显示，9月柴油较迪拜原油价差每桶减少0.50美元至14.52美元。

交易商表示，泰国Bangchak Petroleum供应两艘9月低硫柴油船货，总计为2万吨。

一交易商表示，由于泰国炼油厂结束岁修，柴油供应恢复正常水准。

他并表示，泰国每月出货约4-5艘船货的柴油。这可能令亚洲原已供应过剩的市场更加雪上加霜。

印尼Wilmar International可能买进4万吨柴油，8月21-25日交货，每桶较新加坡报价贴水0.2-0.4美元。

消息人士表示，越南Petrolimex则可能至少在第四季前不会进口现货柴油，因经济成长疲弱，需求也下滑。

新加坡现货市场方面，未有航煤交易，但有三笔柴油交易。

道达尔(Total)卖给BP 18万桶的含硫10ppm柴油，8月21-25日装运，每桶较新加坡报价升水1.30美元。

BP卖给中国石油20万桶的含硫500ppm柴油，8月20-24日装运，每桶较新加坡报价贴水0.30美元。

兴隆向Winson Oil买进15万桶含硫500ppm柴油，8月20-24日装运，每桶较新加坡报价贴水0.20美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻