东南亚股市：泰国股市上涨，泰央行料将按兵不动

路透曼谷8月5日 - 泰国股市周二连续第二日上涨，在低利率环境下投资人买进高股息收益股，在此同时印尼及菲律宾股市回落，因疲软数据令市场人士保持警戒。

Advanced Info Service 上涨1.4%至逾两周高点，该公司宣布上半年度股息为6.04泰铢(0.19美元)，亦即全数获利用于支付股息。

泰国股市 收高0.6%，周一则是涨1.3%。国内机构投资人买超8,715万美元，外资则是卖超2,624万美元，上日则是买超。

路透调查显示，泰国央行周三会议料将维持指标利率于2%不变。

印尼股市 周一涨至两周高点后，周二下跌0.2%。印尼第二季投资及出口疲软，导致其未能站稳脚跟，出乎各界意料之外。

菲律宾股市 下跌0.4%，脱离上日创下的四周高点。菲国7月通胀率升至近三年来高点，引发进一步升息的预期。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 441.66 2.25 +0.51 +13.72 388.37

新加坡 3327.67 9.27 +0.28 +5.06 3167.43

马来西亚 1876.69 0.89 +0.05 +0.52 1866.96

泰国 1528.98 9.60 +0.63 +17.73 1298.71

印尼 5109.09 -10.16 -0.20 +19.53 4274.18

菲律宾 6974.00 -24.37 -0.35 +18.41 5889.83

越南 607.73 8.69 +1.45 +20.43 504.63

(完)

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