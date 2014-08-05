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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 19:26 BJT

美股业绩：摩托罗拉解决方案营收下滑7%，北美销售走低

路透8月5日 - 摩托罗拉解决方案 公布季度营收下滑7%，部分原因在于北美销售走低；该公司产品包括无线对讲机、全天候移动电脑、以及平板电脑。

该公司表示，预计2015年底前将缩减成本约3亿美元，高于其原先目标2亿美元。

该公司6月28日止第二季营收从15.0亿美元降至13.9亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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