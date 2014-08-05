美股业绩：摩托罗拉解决方案营收下滑7%，北美销售走低

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透8月5日 - 摩托罗拉解决方案 公布季度营收下滑7%，部分原因在于北美销售走低；该公司产品包括无线对讲机、全天候移动电脑、以及平板电脑。
该公司表示，预计2015年底前将缩减成本约3亿美元，高于其原先目标2亿美元。
该公司6月28日止第二季营收从15.0亿美元降至13.9亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。