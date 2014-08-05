美股业绩：Coach季度营收及获利皆优于预期，中国等海外市场销售扩张

路透8月5日 - Coach Inc 公布季度营收及获利优于预期，受助于中国等国际市场销售扩张。

该公司周二盘前股价上涨近7%。

Coach曾于6月表示，将会扩大行销支出，并每年下两次折扣，藉以赢回客户，该公司还将在北美关闭70个店面。

Coach指出，6月28日止的第四季度中列入约1.32亿美元的关店相关费用及存货调整。该公司也预期现行年度将提列相关费用。

Coach当季国际营收成长7%，部分抵销北美市场下滑16%窘境；Coach净营收中有61%来自北美市场。

Coach当季净营收下滑7%至11.4亿美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的10.9亿美元。

净利锐减66%至7,530万美元，每股获利为0.27美元，排除特殊项目后的每股获利为0.59美元。

分析师平均预期的每股获利为0.53美元。

Coach盘前股价报在36.65美元，从宣布关闭店面至周一收盘止，该公司股价已经下滑12.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)