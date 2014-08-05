国际油市：石脑油裂解价差降至两个月低点，汽油价差刷新八个月低位

路透新加坡8月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周二降至两个月低位每吨126.40美元，较7月中旬高位已锐减近34%，汽油裂解价差则刷新八个月低位3.27美元，因市场供应充沛。

台湾裂解厂本月稍晚将进行岁修，之后两家韩国裂解厂将分别在9月和10月岁修。这可能让原已饱受高库存之苦的卖家感到市况更加棘手。

亚洲最大石脑油进口商台塑，将在8月16日关闭旗下三家裂解厂中最大的一家，进行45天的岁修，使得这段时期的石脑油需求至少减少了20万吨。

一新加坡产业消息人士表示，“9月欧洲流入亚洲的石脑油数量仍维持高位。西方欠缺需求。”

交易商表示，由于美国汽油需求低迷，使得欧洲炼油厂商可能因此严重受创，这进而可能促使他们致力于为石脑油找出路。

新加坡现货市场，石脑油在连续六日未有交易后恢复交易。

Socar向Gunvor买进10月上半月交货的石脑油船货，每吨为915美元；伊藤忠商事则向壳牌买进10月上半月交货的石脑油船货，价格也是每吨915美元。

中国石油卖出两笔92辛烷值汽油船货，在8月20-24日装运，其中一笔买家是Gunvor，每桶售价108.60美元，另一笔买家是Phillips 66，售价为每桶108.90美元。(完)

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