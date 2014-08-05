美国热股：Coach盘初股价劲扬近4%，因营收及获利均优于预期

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透8月5日 - Coach 季度营收及获利优于预期，受助于中国等国际市场销售扩张。
Coach当季净营收下滑7%至11.4亿美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的10.9亿美元。当季净利锐减66%至7,530万美元，每股获利为0.27美元，排除特殊项目后的每股获利为0.59美元。分析师平均预期的每股获利为0.53美元。
Coach盘初股价劲扬近4%至35.64美元，周一收报34.31美元。(完)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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