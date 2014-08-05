美国热股：Coach盘初股价劲扬近4%，因营收及获利均优于预期

路透8月5日 - Coach 季度营收及获利优于预期，受助于中国等国际市场销售扩张。

Coach当季净营收下滑7%至11.4亿美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的10.9亿美元。当季净利锐减66%至7,530万美元，每股获利为0.27美元，排除特殊项目后的每股获利为0.59美元。分析师平均预期的每股获利为0.53美元。

Coach盘初股价劲扬近4%至35.64美元，周一收报34.31美元。(完)