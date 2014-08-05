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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 21:33 BJT

美国热股：GT ADVANCED TECHNOLOGIES股价劲扬逾5%，因财测远高于市场预期

路透8月5日 - 太阳能暨发光二极体(LED)设备制造商　－－GT ADVANCED TECHNOLOGIES 2014年调整后获利预估远高于分析师所预期。

公司达成协议将提供苹果 蓝宝石材料，且多晶矽价格有所改善，均可望令公司获益。

公司股价盘初大涨逾5%至14.85美元，周一收报14.129美元。(完) 　　
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