美国热股：GT ADVANCED TECHNOLOGIES股价劲扬逾5%，因财测远高于市场预期

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透8月5日 - 太阳能暨发光二极体(LED)设备制造商 －－GT ADVANCED TECHNOLOGIES 2014年调整后获利预估远高于分析师所预期。
公司达成协议将提供苹果 蓝宝石材料，且多晶矽价格有所改善，均可望令公司获益。
公司股价盘初大涨逾5%至14.85美元，周一收报14.129美元。(完)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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