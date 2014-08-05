欧洲热股：菲亚特股价挫跌逾4%，传中国对旗下克莱斯勒展开调查

路透伦敦/米兰8月5日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 周二欧洲盘中股价大跌超过4%，三名交易商引述一篇中国媒体报导指出，菲亚特全资子公司克莱斯勒中国事业遭到有关市场竞争方面的调查。

关于中国中央人民广播电台的报导，目前还无法取得菲亚特发言人的评论；央广报导并未提及其消息来源。

1210GMT，菲亚特股价下跌4.7%至6.75欧元；当日稍早菲亚特股票停止交易，而盘中最低曾跌至6.56欧元。