欧洲热股：菲亚特股价挫跌逾4%，传中国对旗下克莱斯勒展开调查

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透伦敦/米兰8月5日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 周二欧洲盘中股价大跌超过4%，三名交易商引述一篇中国媒体报导指出，菲亚特全资子公司克莱斯勒中国事业遭到有关市场竞争方面的调查。
关于中国中央人民广播电台的报导，目前还无法取得菲亚特发言人的评论；央广报导并未提及其消息来源。
1210GMT，菲亚特股价下跌4.7%至6.75欧元；当日稍早菲亚特股票停止交易，而盘中最低曾跌至6.56欧元。
两名交易商表示，菲亚特股价下跌的部分原因，可能在于那些投票反对菲亚特与克莱斯勒合并的股东可能行使其出售股票的权利，恐导致合并破局。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。