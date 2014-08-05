东欧情势：俄罗斯总理梅德韦杰夫称，可能对欧盟制裁进行报复

路透莫斯科8月5日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报导指出，俄国总理梅德韦杰夫周二称莫斯科应讨论可能的报复措施；此前欧盟因为乌克兰危机而对一俄罗斯廉价航空实施制裁。

由俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)经营的Dobrolyot上周停飞所有航班，因欧盟制裁导致该公司飞机租赁合约遭取消。