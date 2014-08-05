版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 20:55 BJT

东欧情势：俄罗斯总理梅德韦杰夫称，可能对欧盟制裁进行报复

路透莫斯科8月5日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报导指出，俄国总理梅德韦杰夫周二称莫斯科应讨论可能的报复措施；此前欧盟因为乌克兰危机而对一俄罗斯廉价航空实施制裁。

由俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)经营的Dobrolyot上周停飞所有航班，因欧盟制裁导致该公司飞机租赁合约遭取消。

梅德韦杰夫在与俄罗斯交通部长及俄罗斯国际航空公司副执行长会面时表示，“我们应该讨论可能的报复措施。”(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐