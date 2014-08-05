东欧情势：俄罗斯总理梅德韦杰夫称，可能对欧盟制裁进行报复

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透莫斯科8月5日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报导指出，俄国总理梅德韦杰夫周二称莫斯科应讨论可能的报复措施；此前欧盟因为乌克兰危机而对一俄罗斯廉价航空实施制裁。
由俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)经营的Dobrolyot上周停飞所有航班，因欧盟制裁导致该公司飞机租赁合约遭取消。
梅德韦杰夫在与俄罗斯交通部长及俄罗斯国际航空公司副执行长会面时表示，“我们应该讨论可能的报复措施。”(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。