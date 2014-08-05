欧洲个股：菲亚特称，股东行使退出权的媒体报导纯属无稽之谈

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透米兰8月5日 - 意大利媒体报导，称有为数众多的菲亚特(Fiat,飞雅特) 股东行使退出权，此举恐使其与美国子公司克莱斯勒的合并破局，这家意大利汽车制造商周二表示该报导毫无根据。
该公司发布声明指出，“这些传言毫无根据。”“行使退出权的日期是从今天起算，目前菲亚特还没有接获任何行使退出权的通知。”
菲亚特股东周五以三分之二的赞成票批准该公司与美国子公司克莱斯勒整合为一家荷兰注册实体，技术上而言，只要有约5%的股东行使退出权，这起合并案仍有可能破局，不过分析师及管理阶层接认为可能性不大。
菲亚特股价周二盘中下跌超过4%，一部分是因为忧心这起合并破局，另一部分则是有中国媒体报导称，当局正就克莱斯勒中国事业展开竞争方面的调查。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。