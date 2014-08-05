欧洲个股：菲亚特称，股东行使退出权的媒体报导纯属无稽之谈

路透米兰8月5日 - 意大利媒体报导，称有为数众多的菲亚特(Fiat,飞雅特) 股东行使退出权，此举恐使其与美国子公司克莱斯勒的合并破局，这家意大利汽车制造商周二表示该报导毫无根据。

该公司发布声明指出，“这些传言毫无根据。”“行使退出权的日期是从今天起算，目前菲亚特还没有接获任何行使退出权的通知。”

菲亚特股东周五以三分之二的赞成票批准该公司与美国子公司克莱斯勒整合为一家荷兰注册实体，技术上而言，只要有约5%的股东行使退出权，这起合并案仍有可能破局，不过分析师及管理阶层接认为可能性不大。