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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 21:40 BJT

欧元债市：希腊公债收益率创两个月高点，因欧盟考虑减轻对希腊监督

路透伦敦8月5日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周二触及两个月高点，因布鲁塞尔当局考虑减轻对希腊的监管，而策略师称希腊仍易受到外部的冲击，同时无法达成其改革承诺。

希腊10年期公债收益率触及6.403%，日内上涨约24个基点，为6月5日以来首见高位。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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