欧元债市：希腊公债收益率创两个月高点，因欧盟考虑减轻对希腊监督

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透伦敦8月5日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周二触及两个月高点，因布鲁塞尔当局考虑减轻对希腊的监管，而策略师称希腊仍易受到外部的冲击，同时无法达成其改革承诺。
希腊10年期公债收益率触及6.403%，日内上涨约24个基点，为6月5日以来首见高位。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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