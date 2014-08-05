美国数据：7月Markit服务业PMI终值为60.8，仍属强势水准

“服务业成长快速，略低于6月创下的衰退后高位，且工厂生产大增，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“然而，有迹象显示未来几个月成长可能会降温。调查暗示，就业创造的速度已减弱，一如新业务的流入情况。”

7月新业务分项指标降至57.3，初值为57.6，6月终值为60.8。

对服务业来年业务展望的信心降至2012年11月以来最低。

Markit综合PMI终值在7月触及60.6，为史上第二高终值，6月时为61.0，初值则为60.9。(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 龚芳)