美国数据：7月Markit服务业PMI终值为60.8，仍属强势水准

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
“服务业成长快速，略低于6月创下的衰退后高位，且工厂生产大增，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
“然而，有迹象显示未来几个月成长可能会降温。调查暗示，就业创造的速度已减弱，一如新业务的流入情况。”
7月新业务分项指标降至57.3，初值为57.6，6月终值为60.8。
对服务业来年业务展望的信心降至2012年11月以来最低。
Markit综合PMI终值在7月触及60.6，为史上第二高终值，6月时为61.0，初值则为60.9。(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 龚芳)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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