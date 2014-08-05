欧洲汇市：英国服务业数据强劲提振英镑兑欧元上涨，欧元走弱

路透伦敦8月5日 - 英镑兑欧元周二上扬，之前数据显示英国7月服务业成长快于预期，令英国央行在年底前加息的机率上升。

7月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至八个月高位59.1，高于参与路透调查分析师预估的57.9。

数据公布后不久，英镑兑美元也上涨，触及1.6890美元的日内高位。但之后英镑小幅回落，因美国服务业数据触及八年半高位，提振美元上涨。

交易商表示，美元兑英镑的近期涨势-自7月中来上涨约2%-是受对美联储可能很快开始向收紧货币政策迈进的预期推动。交易商表示，英国的情况也一样，对英国将收紧货币政策的预期已消化在英镑汇价中。

“目前市场对逢低买入美元有强烈的兴趣，这是因为大量客户认为，美联储已非常接近采取更激进的货币政策立场，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Manuel Oliveri说。

英镑兑美元 从日高回落约0.0033美元，最新报1.6858美元，日内持平。

欧元兑英镑 报0.79265英镑，日内下跌约0.4%。

周二公布的欧洲服务业PMI数据多数显示，服务业温和增长，但意大利的调查结果令人失望，扶助拉低欧元至1.34美元以下。且欧元区6月综合PMI数据被下修，凸显欧元区经济前景仍然脆弱，市场预期洲央行将在今年稍晚进一步放宽货币政策。

英国央行货币政策委员会(MPC)周四将公布政策决定，但预期央行将维持政策立场不变，市场只能在本月稍后公布的会议记录中寻找央行决策者政策观点改变的蛛丝马迹。

英国央行下周公布的季度通胀报告可能提供更多有关英国升息的线索。(完)

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