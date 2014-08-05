纽约期市：原糖期货下滑至五个半月低点，阿拉比卡咖啡期货由升转跌

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透纽约/伦敦8月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌至五个半月低位，上日一巴西仓库着火带动市场急升后，市场遭遇抛售，且持续至今日。阿拉比卡咖啡期货上涨，在巴西乾旱对作物的损害程度不肯定的情况下，市场交投震荡。
纽约和伦敦可可持稳，市场在上日触及三年高位后进行盘整。
ICE原糖期货在周一收低，周二延续跌势。原糖在周一开市后首三分钟一度急升5.6%，但涨势很快失去动能，且交易员将焦点转向实货市场需求疲弱。原糖周一跳升是对巴西Cosan SA 在桑托斯港口经营的Rumo仓库着火作膝跳反应。
“基金首先作反应，贸易商和生产商把握市场上涨的机会卖出，”Newedge高级董事Michael McDougall说。
ICE-10月原糖期货 跌0.19美分，或1.2%，收报每磅16.13美分，接近日内低位16.10美分，此为近月合约自2月19日来最低。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收低3美元，或0.7%，收报每吨431.70美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.10美分，或0.6%，报每磅1.8940美元，交投震荡。交易所数据显示，在8月4日，未平仓合约上升约2,000口，至166,091口，交易员表示，未平仓合约上升，显示上日市场下跌时投资者建立了新的空头头寸，而不是多头结清头寸。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.05%，收报每吨2,007美元。
ICE-9月可可期货 持平在3,195美元，仍接近周一触及3,239美元的三年高位。伦敦12月可可期货 也持平在每吨1,987英镑。两个市场也交投放量。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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