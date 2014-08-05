芝加哥期市：大豆期货收低，因美国中西部降水

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路透芝加哥8月5日 - 美国大豆期货周二下跌，交易商表示，美国中西部降水,缓和对干燥天气将降低收成的忧虑，且一些民间机构预期美国大豆产量将创纪录。
芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货合约下跌1.3%，领跌市场。
豆粕期货也下跌，因现货市场走软。
豆油期货下跌，因到期的8月合约有大量交割，向市场施压。CBOT称，周一晚有353口合约交割，令交割期的交割总数上升至2,702口。
INTL FCStone预期，美国2014年大豆收成将为38.65亿蒲式耳，预期平均每英亩产量为46.0蒲式耳。Farm Futures Magazine预期，美国大豆收成将达到38.57亿蒲式耳，预期平均每英亩产量为46.07蒲式耳。两家机构的预估均高于美国农业部目前的预估。
市场消息人士称，民间分析企业Informa Economics维持大豆产量预估在37亿蒲式耳不变，这是基于每英亩产量为44.5蒲式耳的预期。Informa Economics的大豆产量预估低于美国农业部的预估。
8月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳12.22-3/4美元。
8月豆粕合约 收低6美元，报每短吨382.2美元。8月豆油合约 跌0.55美分，报35.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为120,395口，豆粕为45,095口，豆油为57,194口。(完)
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CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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