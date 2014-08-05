芝加哥期市：小麦期货触及两周高位，因低吸买盘和出口需求改善

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二升至两周高位，交易商说，因低吸买盘，以及部份因欧盟小麦收成出现质量问题，导致美国小麦出口需求改善。
降水令乌克兰小麦收成质量等级下降。乌克兰咨询公司ProAgro称，今年饲料用小麦可能占小麦总收成的大约35%，上年为25-35%。
CBOT-9月小麦 升至每蒲式耳5.54-1/4美元，为7月18日来最高，之后缩减升幅，收报每蒲式耳5.52-1/2美元，上涨8-1/2美分。该合约上周创下合约低位，之后反弹。
Informa Economics预期，2014年美国所有小麦产量为19.86亿蒲式耳，高于其7月时预估的19.6亿蒲式耳。Informa Economics也将俄罗斯2014/15年小麦产量预估上调至5,600万吨，较之前的预估高出350万吨。
美国农业部称，美国冬麦收割率为90%，且美国春麦优良率为70%，和之前一周一致。
今日CBOT小麦期货预估成交量为96,742口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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