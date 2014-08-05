美国股市：受乌克兰紧张局势拖累下跌，时代华纳盘后急跌

* 二十一世纪福克斯宣布撤回收购时代华纳的提议，前者股价上涨，后者下挫

* 道指下跌0.8%，标普500指数跌1%，Nasdaq指数下滑0.7%

路透纽约8月5日 - 美国股市周二收低，跌势在下午加深，因对乌克兰东部军事行动可能升级的忧虑加剧。

标普500指数10种类股全数收低，由能源股领跌，下挫2.1%。

美股在日内大部份时间走弱，但卖盘在午后交易中加速，因报导称俄罗斯在与乌克兰接壤的边境附近集结兵力。

“显然，长时间以来的共识是市场是时候修正，所以人气迅速转变的时机已经成熟，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。

标准普尔500指数较7月24日创下的纪录最高收位1,987.98点累计下跌3.4%。

能源指数 收低2.1%，受累于担心原油供应过剩，和Pioneer Natural Resources 公有的业绩令人失望。Pioneer Natural Resources劲跌5.6%，是标普500指数中表现最差的能源股。

通常，俄罗斯等产油区局势紧张将提振油价，但投资者更担忧原油需求和炼厂毛利润率疲弱，这盖过对俄罗斯原油供应可能受扰的忧虑。

道琼工业指数 收跌139.81点，或0.84%，至16,429.47点。标准普尔500指数 收低18.78点，或0.97%，至 1,920.21点；Nasdaq指数 下滑31.05点，或0.71%，至4,352.84点。

纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为844和2,194，上涨股和下跌股之比为1:2.60，Nasdaq市场上涨与下跌股票家数分别为1,116和1,556，上涨股和下跌股之比为1:1.39。

在收市后，梅铎控制的媒体公司二十一世纪福克斯 宣布撤回对时代华纳 的收购提议。二十一世纪福克斯股价在盘后交易中急涨7.7%，时代华纳暴跌11.4%。

迪士尼(Walt Disney) 收市后公布的业绩优于预期，但股价和NYSE常规交易时段收报的86.75美元变动不大。

周二稍早美股上涨，受助于上月美国服务业活动触及八年半最高水平，6月工厂订单激增，巩固经济在第三季度稳健增长的预期。

折扣零售商Target 下调第二季获利预估后，股价急跌4.4%，报58.03美元。

太阳能和发光二极管(LED)设备制造商GT Advanced Technologies 劲升6.7%，报15.08美元，之前公司上调2014年全年经调整后获利预估区间的低端。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约62亿股，低于过去五日成交均值67亿股。(完)