日韩经济指标预测--8月6日-8月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月4日当周 8月6日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- 持平 领先指标(较前月) -- -0.8 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,839 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 净卖出3,020 外资购买日本股票(亿日圆) -- 净买入2,045 8月7日(四) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 7月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 赤字3,243 盈余5,228 8月8日(五) 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 47.7 8月11日当周 8月11日(一) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.1 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.6% 8月12日(二) 0430 日本工业生产 6月修正值 -- -3.3% 产能利用率(较前月) 6月 -- -0.7% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -10.6% 进口物价(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 7月 -- 3.6% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -1.8% +1.6% (环比年率) -7.1% +6.7% 8月13日(三) 0300 韩国L货供额 6月 -- +7.7% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- -19.5% (较上年同期) -- -14.3% (完)