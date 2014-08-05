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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--8月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0120 - 六个月期贴现国库券标售

0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据

0400 - 三井物产 公布季报

0430 - 伊藤忠商事 公布季报

0500 - 6月领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)
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