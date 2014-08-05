《日本重要政经日程》--8月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0120 - 六个月期贴现国库券标售
0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
0400 - 三井物产 公布季报
0430 - 伊藤忠商事 公布季报
0500 - 6月领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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