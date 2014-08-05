美国与加拿大经济指标预测--8月6日-8月13日****

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月4日当周
8月6日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7
再融资指数 -- 1,326.4
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差447 逆差444
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 持平 逆差1.5
8月7日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 7月 -- +5.9%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -2.0% +13.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月2日当周 30.5 30.2
四周均值(万人) -- -- 29.725
续请失业金人数(万人) 7月26日当周 251.2 253.9
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 53.0 46.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加185.5 增加196
8月8日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.5% -3.2%
美国单位劳工成本 +1.4% +5.7%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.5% +0.7%
8月11日当周
8月11日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.82
8月12日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 95.00
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字825 盈余710
8月13日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%
1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.5%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
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