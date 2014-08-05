版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 6日 星期三 07:16 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月6日-8月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月4日当周

8月6日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7

再融资指数 -- 1,326.4

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差447 逆差444

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 持平 逆差1.5

8月7日(四)

-- 美国ICSC月度连锁店销售 7月 -- +5.9%

1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -2.0% +13.8%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月2日当周 30.5 30.2

四周均值(万人) -- -- 29.725

续请失业金人数(万人) 7月26日当周 251.2 253.9

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 53.0 46.9

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加185.5 增加196

8月8日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5%

1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 66.10% 66.10%

1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.5% -3.2%

美国单位劳工成本 +1.4% +5.7%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%

趸售销售(较前月) +0.5% +0.7%

8月11日当周

8月11日(一)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.82

8月12日(二)

1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 95.00

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字825 盈余710

8月13日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 -- --

再融资指数 -- --

1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%

1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.5%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐