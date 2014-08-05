澳新经济指标预测--8月6日-8月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月4日当周 8月6日-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 52 8月7日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.2 增加1.59 全职就业人数(万人) -- 减少0.38 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.0% 6.0% 8月8日(五) 0130 澳洲房屋融资 6月 +0.5% 持平 投资性房屋融资 -- -0.9% 8月10日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.0% 8月11日当周 8月10日-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 7月 -- -- (较上年同期) -- -- 8月11日(一) 暂无重要经济数据公布 8月12日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 -- 正2.0 企业信心指数 -- 正8 0130 澳洲房价指数 第二季 -- +1.7% 8月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +1.9% 0130 澳洲薪资价格指数(较上季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.6% 2245 新西兰采购经理人指数(PMI) 7月 -- 53.30 2245 新西兰零售销售(较上季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.4% (完)