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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--8月6日-8月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    8月4日当周
    
    8月6日-7日
    2330  澳洲AIG建筑业指数                           7月               --          52
    
    8月7日(四)
    0130  澳洲就业人数(万人)                          7月          增加1.2    增加1.59
              全职就业人数(万人)                                        --    减少0.38
              就业参与率                                             64.7%       64.7%
              失业率                                                  6.0%        6.0%
    
    8月8日(五)
    0130  澳洲房屋融资                                6月            +0.5%        持平
              投资性房屋融资                                            --       -0.9%
    
    8月10日(日)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                 7月               --        持平
                             (较上年同期)                               --       +4.0% 
    
    8月11日当周
    
    8月10日-13日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)              7月               --          --
                            (较上年同期)                                --          --
    
    8月11日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月12日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                7月               --        正2.0
                          企业信心指数                                  --          正8 
    0130 澳洲房价指数                              第二季               --         +1.7%
        
    8月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                           8月               --         +1.9%
    0130 澳洲薪资价格指数(较上季)                  第二季               --         +0.7%
                         (较上年同期)                                   --         +2.6%
    2245 新西兰采购经理人指数(PMI)                    7月               --         53.30
    2245 新西兰零售销售(较上季)                    第二季               --         +0.7% 
                        (较上年同期)                                    --         +3.4% (完)
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