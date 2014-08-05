《独家新闻》法国Iliad与投资者协商提高对T-Mobile的收购价--消息

消息人士称，Iliad正在与数家美国卫星和有线电视运营商举行商谈，其中包括或有兴趣参与联合竞购T-Mobile的Dish Networks ，Cox Communications 和Charter Communications ，这些公司都在寻求进入美国移动市场。

消息人士还称，Iliad也在接洽安大略省教师养老基金(OTPP)等基础设施和养老基金，以及包括新加坡政府投资公司(GIC)在内的主权财富基金。

今年稍早的时候，GIC和OTPP表现出投资移动领域的兴趣，当时他们同意支持法国第三大移动运营商Bouygues Telecom收购法国同业SFR，但这个收购行动以失败告终，SFR后来被法国有线电视运营商Numericable 买下。

有两位消息人士指出，Iliad与潜在合作伙伴的商谈属初步性质，仍然有谈不拢的可能。

OTPP和Charter Communications拒绝置评。Iliad、Dish、Cox Communications和GIC无法立即置评。

消息人士称，Iliad需要联合其它投资者提高对T-Mobile的收购价，因为除了汇控 和法国巴黎银行 承诺提供的130亿美元外，Iliad单凭自己，已经没有能力去筹集更多的贷款。(完)