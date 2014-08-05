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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 07:05 BJT

表格: 新西兰第二季经季调失业率降至五年低点，就业参与率亦下滑

路透惠灵顿8月6日 - 新西兰统计局周三公布，第二季经季调失业率降至5.6%，就业参与率也下滑。

第二季就业人数增加1万人。

路透调查访问的分析师预估中值为：失业率5.8%，就业人数增加0.7%，就业参与率为69.3%。

具体数据如下(数据经季节调整，括号中数据为初值):

第二季 前一季 上年同期

失业率(%) 5.6 5.9 (6.0) 6.4

失业人口 137,000 146,000 153,000

就业人口(百万) 2.33 2.32 2.24

参与率(%) 68.9 69.2 (69.3) 68.1

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(较前季变化%) 第二季 前一季 上年同期

就业成长 +0.4 +0.9 +0.5

兼职就业 -0.4 +0.3 +1.4

全职就业 +0.9 +1.1 +0.3

工时 +0.3 +2.7 (+2.9) -1.1

浏览完整数据，请参看新西兰政府统计局网站(www.stats.govt.nz)(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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