表格: 新西兰第二季经季调失业率降至五年低点，就业参与率亦下滑

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透惠灵顿8月6日 - 新西兰统计局周三公布，第二季经季调失业率降至5.6%，就业参与率也下滑。
第二季就业人数增加1万人。
路透调查访问的分析师预估中值为：失业率5.8%，就业人数增加0.7%，就业参与率为69.3%。
具体数据如下(数据经季节调整，括号中数据为初值):
第二季 前一季 上年同期
失业率(%) 5.6 5.9 (6.0) 6.4
失业人口 137,000 146,000 153,000
就业人口(百万) 2.33 2.32 2.24
参与率(%) 68.9 69.2 (69.3) 68.1
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(较前季变化%) 第二季 前一季 上年同期
就业成长 +0.4 +0.9 +0.5
兼职就业 -0.4 +0.3 +1.4
全职就业 +0.9 +1.1 +0.3
工时 +0.3 +2.7 (+2.9) -1.1
浏览完整数据，请参看新西兰政府统计局网站(www.stats.govt.nz)(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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