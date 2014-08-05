金砖国家：8月5日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透8月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二下跌0.58%，报1,063.11点。
中国股市：沪综指收跌，汇丰服务业PMI降至历史最低水准拖累大盘走低
香港股市：恒指小幅收升，权重股劲扬弥补中资蓝筹股颓势
中国汇市：人民币收创逾四个半月新高，短期升压视乎购汇力道
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拉美股市：巴西指标股指收低，由于行业重大并购计划消息打压电信类股下跌，不过该国最大的私营银行Itau Unibanco发布强劲业绩帮助缩窄跌幅。指标股指Bovespa 收低0.73%，报56,202.10。
拉美汇市：拉美货币下跌，因中国经济数据令人失望
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南非股市：收高，因兰特走疲提振了主要营收来自海外的企业股价，如英美烟草和Richemont。指标Top-40绩优股指数 收高0.24%至46,110点；综合指数 涨0.21%，报51,349点。
南非汇市：兰特兑美元下跌近1%，因南非7月PMI数据疲弱
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印度股市：连续第二日收高，此前印度央行调低了银行持有债券的最低比例要求以刺激投资，帮助推高抵押贷款商HDFC和Tata Motors等蓝筹股价格。指标BSE指数 收盘涨0.72%，报25,908.01点。NSE指数 收高0.82%，报7,746.55点。
印度汇市：印度卢比兑美元连续第二日上升，克服了盘中稍早出现的一些波动，由于国内股市在外资转为买超的提振下走高。卢比兑美元 收报60.8450/8550，周一收在60.93/94。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.72%，报1,191.370点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.29%，报646.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.83%，报36.0785卢布；卢布兑欧元 跌0.47%，至48.2500卢布。(完) (整理 徐文焰；审校 王兴亚)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。