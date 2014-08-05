欧股业绩：法国农业信贷第二季净利锐减，因持股圣灵银行损失惨重

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
法国农业信贷周二称，第二季净利锐减97.5%至1,700万欧元。该行由多家地区性合作银行控股，在BES持有14.6%的股份。
经调整后的净利由上年同期的6.82亿欧元升至10.03亿欧元。
农业信贷因BES亏损而蒙受5.02亿欧元损失，并为股权价值认列2.06亿欧元减损，将其持股投资减记为零。
农业信贷股价盘中一度涨5.1%至6月25日以来高点，因基本获利优于预期。该股最终收升2.19%。
季度营收下降6.1%至39.34亿欧元，但超过汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估均值39.1亿欧元。
法国地区性银行净利下降8%，因经济形势暗淡，且监管环境不利。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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