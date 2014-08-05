欧股业绩：法国农业信贷第二季净利锐减，因持股圣灵银行损失惨重

法国农业信贷周二称，第二季净利锐减97.5%至1,700万欧元。该行由多家地区性合作银行控股，在BES持有14.6%的股份。

经调整后的净利由上年同期的6.82亿欧元升至10.03亿欧元。

农业信贷因BES亏损而蒙受5.02亿欧元损失，并为股权价值认列2.06亿欧元减损，将其持股投资减记为零。

农业信贷股价盘中一度涨5.1%至6月25日以来高点，因基本获利优于预期。该股最终收升2.19%。

季度营收下降6.1%至39.34亿欧元，但超过汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估均值39.1亿欧元。