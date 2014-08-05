企业并购：Sprint放弃收购T-Mobile，因取得监管批准太难--WSJ

路透8月5日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话称，Sprint 已经放弃收购美国第四大移动通讯运营商T-Mobile U.S. ，因为确保该交易获得批准的难度“太大”。

报导引述熟悉情况的消息人士称，Sprint及其母公司软银 认为，要赢得监管机构的批准难度太大。

Sprint此前一直在努力，希望与德国电讯 达成协议，后者是T-Mobile的多数股权所有人。而三名消息人士周二对路透称，法国电信公司Iliad 也在与投资者展开商谈，以期优化该公司提出的竞争性出价。(完)