企业并购：Sprint放弃收购T-Mobile，因取得监管批准太难--WSJ

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透8月5日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话称，Sprint 已经放弃收购美国第四大移动通讯运营商T-Mobile U.S. ，因为确保该交易获得批准的难度“太大”。
报导引述熟悉情况的消息人士称，Sprint及其母公司软银 认为，要赢得监管机构的批准难度太大。
Sprint此前一直在努力，希望与德国电讯 达成协议，后者是T-Mobile的多数股权所有人。而三名消息人士周二对路透称，法国电信公司Iliad 也在与投资者展开商谈，以期优化该公司提出的竞争性出价。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。