《中国报摘》--其他报纸重要消息8月6日

**上海证券报**

--继六家中国央企试点“四项改革”后，越来越多的央企正在驶入混合所有制改革的快车道。据梳理，近期恒天集团、中冶集团、国电集团等央企的年中工作会议上，均提及了各自的改革思路与突破口。

**人民日报**

--从两岸电子商务产业合作及交流会议上了解到，中国电子商务近年来保持快速增长态势，2013年大宗电子商务的交易额已突破10万亿元人民币，相当于社会消费总额的10.9%，成为全球最大网络零售市场。

**21世纪经济报 道**

--已在排队准备首次公开发行(IPO)的地方商业银行--上海银行日前召开临时股东大会，审议新一轮增发方案。此次该行计划定向增发最多7亿股，超过去年实施的4.7亿股定向增发方案。

--从内部文件和接近央行人士处获悉，作为127号文的牵头方，央行近期已部署对落实同业业务规范情况展开专项督查。

**第一财经日报**

--从安信证券内部人士获悉，安信证券的大股东国家开发投资公司正计划将安信证券资产注入至集团旗下上市公司中纺投资 中，或将以发行股份购买资产等方式进行资产重组。

--消息人士透露，7月30日深圳市创新投资集团有限公司2014年度第一期非公开定向债成功发行，成为创投债重启之后的首单。因为此次是定向发行，所以也是创投类企业发行的首单私募债券。

--从本周起，包括中原地产、21世纪不动产、德佑地产、我爱我家、宝原地产、信义、福美来、等多家位于上海的房产中介宣布，即日起下架在搜房网 的所有房源。

**东方早报**

--日前举行的上半年全国银行业监督管理工作会上，银监会主席尚福林称，银行业遭遇严峻挑战，企业违约风险或进一步蔓延。

**证券时报**

--据证券时报数据部统计，截至昨日，沪深两市共有136家上市公司发布了前三季业绩预告。其中81家（不包括22家预计在亏损至盈利之间的公司）上市公司预计前三季净利润同比增长，占比59.56%；28家公司预计业绩下滑或亏损。

--据悉，中国长江航运集团南京油运股份有限公司（上交所退市公司，现证券简称“长油3”）今日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为400061，但由于目前该公司处于破产重组申请的审理阶段，长油3挂牌后即暂停转让。

--上周银监会的内部会议上，监管层再次提示信托公司存在风险。相关人士对此表示，行业上报的风险资产累计超过700亿元，其中高风险资产超过500亿元。

**金融时报**

--渣打银行 中国财富管理部投资策略及咨询总监郑毓栋表示，由于定向刺激措施奏效，中国经济放缓之势可能已经见底。

**每日经济新闻**

--意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 全资子公司克莱斯勒中国周二(5日)称，即日起下调部分产品和零配件的价格，平均下调幅度达20%。(完)