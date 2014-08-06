版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 09:33 BJT

《焦点》汇控加速出售美国次贷，有望在三年内甩掉包袱

对冲基金和专注于房地产的私募股权公司已经购入这些资产，看中不错的收益率，以及随着楼市改善存在获利机会。

汇丰在2013年3月向Fortress Investment Group出售了32亿美元的抵押贷款。5月向未知名买家出售13亿美元贷款，上月又出售了2.89亿美元不良贷款。

早期出售的贷款投资组合较面值有大幅折扣，但随着美国经济改善以及质量更高的贷款出售，价格呈现上升。

除了位于纽约的Fortress之外，其他活跃在该市场上的投资公司包括Oaktree和Ranieri Partners。

汇丰表示，目前正尝试出售11亿美元贷款，并且还有13亿美元计划在未来15个月通过多次交易卖出。

在2012年之前，美国贷款业务的损失一直拖累汇丰获利，之后损失急速下降，到今年上半年该业务实现了盈利。(完) (编译 张涛/郑茵/王丽鑫/王兴亚；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐