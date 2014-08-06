《焦点》汇控加速出售美国次贷，有望在三年内甩掉包袱

对冲基金和专注于房地产的私募股权公司已经购入这些资产，看中不错的收益率，以及随着楼市改善存在获利机会。

汇丰在2013年3月向Fortress Investment Group出售了32亿美元的抵押贷款。5月向未知名买家出售13亿美元贷款，上月又出售了2.89亿美元不良贷款。

早期出售的贷款投资组合较面值有大幅折扣，但随着美国经济改善以及质量更高的贷款出售，价格呈现上升。

除了位于纽约的Fortress之外，其他活跃在该市场上的投资公司包括Oaktree和Ranieri Partners。

汇丰表示，目前正尝试出售11亿美元贷款，并且还有13亿美元计划在未来15个月通过多次交易卖出。