《焦点》汇控加速出售美国次贷，有望在三年内甩掉包袱

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
对冲基金和专注于房地产的私募股权公司已经购入这些资产，看中不错的收益率，以及随着楼市改善存在获利机会。
汇丰在2013年3月向Fortress Investment Group出售了32亿美元的抵押贷款。5月向未知名买家出售13亿美元贷款，上月又出售了2.89亿美元不良贷款。
早期出售的贷款投资组合较面值有大幅折扣，但随着美国经济改善以及质量更高的贷款出售，价格呈现上升。
除了位于纽约的Fortress之外，其他活跃在该市场上的投资公司包括Oaktree和Ranieri Partners。
汇丰表示，目前正尝试出售11亿美元贷款，并且还有13亿美元计划在未来15个月通过多次交易卖出。
在2012年之前，美国贷款业务的损失一直拖累汇丰获利，之后损失急速下降，到今年上半年该业务实现了盈利。(完) (编译 张涛/郑茵/王丽鑫/王兴亚；审校 张荻)
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。