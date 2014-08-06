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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 09:20 BJT

《香港重要政经日程》--8月6日-8月15日

================== 今日重要政经消息=================

8月6月（周三）

-- 渣打集团 公布中期业绩。

-- 香港交易所 公布中期业绩。

-- 电讯盈科 公布中期业绩。

-- 中芯国际 公布第二季业绩。

-- 安踏体育 公布中期业绩。

*--10:30 恒发洋参 中期业绩新闻发布会。

*--14:30 安踏体育中期业绩发布会。

*--15:00 友佳国际 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

8月7日（周四）

-- 公布7月份外汇储备资产。

-- 中国联通 公布中期业绩。

-- 创兴银行 公布中期业绩。

-- 海通国际 公布中期业绩。

--15:00 恒盛地产 股东特别大会。

--14:30 北京金隅股份 在中国举行股东特别大会。

8月8日（周五）

-- 希慎兴业 公布中期业绩。

-- 东方海外 公布中期业绩。

*-- 中青基业 股东特别大会。

--15:00 希慎兴业中期业绩发布会。

8月11日（周一）

-- 九龙仓集团 公布中期业绩。

-- 首创置业 公布中期业绩。

*-- 东麟农业 股东特别大会。

*--09:30 君阳太阳能 股东特别大会。

8月12日（周二）

-- 光大国际 公布中期业绩。

-- 南车时代电气 公布中期业绩。

-- 港机工程 公布中期业绩。

-- 华能新能源 公布中期业绩。

-- 保诚 公布中期业绩。

-- 冠君产业信托 公布中期业绩。

*-- 台泥国际 公布中期业绩。

--14:30 中海发展 在中国举行股东特别大会。

8月13日（周三）

-- 国泰航空 公布中期业绩。

-- 腾讯控股 公布中期业绩。

-- 物美 公布中期业绩。

--20:00 腾讯控股业绩电话会议。

8月14日（周四）

*-- 香港金管局公布7月外汇基金境外资产数据。

-- 太古 公布中期业绩。

-- 太古地产 公布中期业绩。

-- 九兴控股 公布中期业绩。

-- 中国建筑国际 公布中期业绩。

-- 联想集团 公布季度业绩。

8月15日（周五）

*-- 香港政府公布第二季GDP数据。

-- 南京熊猫 公布中期业绩。

-- 紫金矿业 公布中期业绩。

-- 中煤能源 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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