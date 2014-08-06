《香港重要政经日程》--8月6日-8月15日

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
8月6月（周三）
-- 渣打集团 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
-- 中芯国际 公布第二季业绩。
-- 安踏体育 公布中期业绩。
*--10:30 恒发洋参 中期业绩新闻发布会。
*--14:30 安踏体育中期业绩发布会。
*--15:00 友佳国际 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
8月7日（周四）
-- 公布7月份外汇储备资产。
-- 中国联通 公布中期业绩。
-- 创兴银行 公布中期业绩。
-- 海通国际 公布中期业绩。
--15:00 恒盛地产 股东特别大会。
--14:30 北京金隅股份 在中国举行股东特别大会。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
-- 东方海外 公布中期业绩。
*-- 中青基业 股东特别大会。
--15:00 希慎兴业中期业绩发布会。
8月11日（周一）
-- 九龙仓集团 公布中期业绩。
-- 首创置业 公布中期业绩。
*-- 东麟农业 股东特别大会。
*--09:30 君阳太阳能 股东特别大会。
8月12日（周二）
-- 光大国际 公布中期业绩。
-- 南车时代电气 公布中期业绩。
-- 港机工程 公布中期业绩。
-- 华能新能源 公布中期业绩。
-- 保诚 公布中期业绩。
-- 冠君产业信托 公布中期业绩。
*-- 台泥国际 公布中期业绩。
--14:30 中海发展 在中国举行股东特别大会。
8月13日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
-- 物美 公布中期业绩。
--20:00 腾讯控股业绩电话会议。
8月14日（周四）
*-- 香港金管局公布7月外汇基金境外资产数据。
-- 太古 公布中期业绩。
-- 太古地产 公布中期业绩。
-- 九兴控股 公布中期业绩。
-- 中国建筑国际 公布中期业绩。
-- 联想集团 公布季度业绩。
8月15日（周五）
*-- 香港政府公布第二季GDP数据。
-- 南京熊猫 公布中期业绩。
-- 紫金矿业 公布中期业绩。
-- 中煤能源 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。