《香港重要政经日程》--8月6日-8月15日

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委

路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。