港报财经评论：欧美资金追买新兴市场--信报8月6日

欧美资金追买新兴市场/ 习广思

中国打老虎，有说周永康是习李班子最大忧患，打落大老虎后应可松一口气。事实上，即使周永康落马，这场打贪反腐风潮可能仍未完。多个媒体转载习近平的一句话：“个人生死毁誉无所谓。”这句话是否真的出自习近平，暂难下定论，但却展示出中国反腐的强硬态度。打贪反腐对股市有利有弊，中国就反腐与维稳一压一扶，在经济增长与改革中取平衡。股市亦逐渐发展出一个新模式，遭到反腐清洗的板块，才有改革希望，哪怕是效率低的国企、央企，改革憧憬已足以刺激股价上升。

香港方面，金管局继续入市，资金充裕利好中港股市。中信证券 认为，中资股上涨是由“沪港通”第二波行情带动，配合着经济复苏、流动性宽松等因素，如今第二波行情在8月进入下半场，经济短期续有反弹，均有利股市再延续升势。中港股市在7月急弹，有技术派人士警告下跌风险，但中资股走政策市，股市会否再升，一看中国会否再有放水讯号，二看外资是否继续流入。“沪港通”是否如此美好？中国内地投资者又是否对港股有大兴趣？这两点均令人存有疑问。但作为一个股市题材，“沪港通”已充分发挥作用。

港股步入调整期，恒指动力减弱，并且在高位整固，蓝筹股轮流支撑大市。昨天恒指一度倒跌，收市由腾讯 、汇控 带动，恒指回升48点，成交额708亿港元。中国内地A股回吐，中资金融股下跌，多个板块及概念股续有炒作。香港中资金融股亦见回落，改革受惠股中信泰富 ，以及潜在改革希望的华润系亦有升幅。近期相对落后的腾讯破位见新高，下周业绩前或有憧憬。中铝 自第一季已传出重组改革，昨天有消息指出，其母公司中国铝业公司正在探索混合所有制，但中铝股价不升反跌，大抵是借好消息出货，尤其是股价自7月上涨，已累积一定升幅。内房绑架经济，这轮松绑速度及力度均超过预期，限购令名存实亡，中国指数研究院指出，单纯放松限购难以扭转高库存、供需不衡的局面，未来支持楼市的重要手段是支持首套房贷。(B01)

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美元兑瑞郎守稳10天线续看好/ 苏子

上周五美元兑瑞郎虽然明显下跌，并在周线图上以长尾十字星待变形态收市，可惜踏入本周后，汇价始终未能向下考验极为重要的心理关口0.900瑞郎，反而更逐步回升至昨天欧洲市早段的0.9098瑞郎高位，直迫上周的0.9106瑞郎高位阻力，这反映目前市场的力量仍然对美元看好的投资者较有利。

由于美元兑瑞郎的走势对美元有领先的启示性，因此，若然昨晚汇价可以进一步破关而上并以近全日高位收市，将反映美元整体走势短期内将有极高机会跟随着市场的看好情绪继续走高；美元兑瑞郎则预料将挑战上半年的0.9156瑞郎高位阻力。留意此阻力与正在重叠一起的100天及200天线阻力相若，因此，一旦顺利明显升破，届时已几可肯定市场看好美元的观点并没有错，并使顺利破关而上的美元兑瑞郎继续上试自去年5月的0.9839瑞郎高位跌至今年5月的0.87瑞郎低位的50%及61.8%反弹目标。

上周五美元兑瑞郎虽然明显下挫，但由于所造的0.9038瑞郎低位刚好在10天线支持附近，上周五汇价未能乘势跌破收市；加上本周首两个交易天所造的低位均能力守10天线不破，因此，若然汇价稍后可以继续力守10天线不破并且顺利突破上周三的0.9106瑞郎高位阻力收市，这将有利汇价继续以一浪高于一浪的形式向上推进。因此，对美元看好的投资者而言，目前可以利用美元兑瑞郎的10天线支持作为短期内的重要好淡判别位。除非成功跌破收市，否则持有的好仓可以继续持有。相信美元兑瑞郎一旦顺利成功破关而上，美元兑日圆的表现亦不会差得到哪里去，上周未能成功突破的103日圆关键阻力位可望升穿，随后将顺着目前市场的看好情绪，朝着4月4日的104.13日圆高位阻力迈进。目前美元的走势可说是已经进入了关键时刻，短期内能否再升，宜密切注意美元兑瑞郎的走势。对于进取的投资者而言，可待美元兑瑞郎跌破10天线支持后，采取沽出美元的策略。(B12)