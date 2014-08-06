港报财经评论：A股走势强，内险买太平--经济日报8月6日

A股走势强，内险买太平/ 林瑞芬

恒指续扬48点至24,648，但国指稍为回软79点至11,009，大市成交额708亿港元。中资股稍现回吐，伺机低吸，建议留意内银股。市场近月焦点始终是中资股，汇丰 业绩过得去就算了。汇丰截至今年6月中期少赚12%，乃意料之内，故股价昨未见显着受拖累，收报83.55港元，反见上升1.8%。综观券商对其业绩后检讨，目标价距现价缺乏想像空间，虽有美银美林及摩根大通看目标价92港元，但如花旗看目标价89.5港元、德银看83港元，中信里昂看85港元、大摩更低见75港元，就可见。

说回大市，周一港股虽保持升势，但成交始终少了一截，明显地上周港股经过连升之后在回气，只是回气的途中，难得非全面性下跌，中途还有起有落，不愁短炒的机遇。技术上，恒指主要阻力在25,000，回调23,800至24,000为主要关键支持位，失守就预示近期的强势升市转弱，宜减磅。在24,000前多作窄幅整固，较为有利后市的发展。

后市有所调，收集焦点仍是中资股。A股走势近月改善不少，上周五顶得住美股回挫之势后，周一复攀升，上证昨日微调升0.15%至2,219。随着股市的趋强处反弹浪中，内险股这类资本市场敏感度高的股份无疑具一定值博空间，当然，回报与风险是正比，似乎暂适合短炒。保险业“新国十条”可能于本周下发，将从多个方面为保险业带来新的发展机遇，中期催化剂待发。二、中国内地保险股整体收益已有所改善。据国泰君安7月份报告预计保险业2014年上半年规模保费增长10%，会计保费收入增长超过20%，这是从2011年保费增速下降以来首次回到20%以上增速。三、2010年至2012年，保险受投资管道有限和大盘拖累，收益率长期在5%以下，甚至有两年徘徊在3.4%附近。惟在投资渠道逐步扩大下，2013年投资收益率回升到5.04%。2014年将继续拓宽新型投资管道，减少对大盘依赖，提高稳定性，资产配置在债权计划等新增资产将带来更多机会，预计收益率上行至5.2%以上。四、中国内地银行优先股开闸将提高收益率。预期7%以上的长期收益率符合长负债欠期寿险的匹配需求。目前保险业配置商业银行债券的比例为7%（6千亿），保守估计，假设只有此部分换为优先股，将带来投资收益14个基点的提升。(B05)

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内银低增长，卖点在高息/ 余少文

国企指数反弹完又跌，属整固格局，目前只有等消息指引。至于市场关注的中期业绩已开展，其中内银股半年料增长10%，但全年增长仍然会降至单位数。中国内地股市先升后回，国企指数继续在11,000点整固，全日跌79点或0.7%，收报11,009点，成交额降至112亿港元，只有40%主板H股可以逆市上升，当中又以股价对比A股呈大折让的H股表现较好；而红筹指数跌1点收报4,711点，成交额54亿港元。由于国指升至11,000点水平出现日升日跌走势，反映大市处于上落整固格局，或大户在关注昨日人民银行继续正回购操作，正回购规模300亿人民币及14天期，剔除昨日到期的200亿人民币，变相收水100亿人民币，尽管规模不大，但始终会提升投资者的观望情绪。只是大市近期属上落市，成交缩减，仍然对后市有憧憬。

至于昨日提及的内银股不良贷款余额和不良贷款率“双升”，随着A股和H股内银股即将派发中期成绩表，投资者要留意银行的资产质素。根据彭博综合证券商预测数字，九家有盈利预测的内银股，半年合计盈利5,926亿人民币，同比增长10%，虽然逾半数内银股盈利有双位数增长，最多是招商银行 的14%，然后民生银行 和农业银行 ，但占整体盈利比重最多的工商银行 、建设银行 和中国银行 的半年盈利增长只有单位数，拉低内银股整体盈利增长表现。

内银股今年首季盈利增长只有11%，故半年盈利增长如确实可以保持双位数，表现会好过预期。至于预期最赚钱的四大行排名仍然不变“工、建、农、中”，四行半年盈利合计约4,720亿人民币，只是内银股季度盈利变化，一向是前高后低，下半年盈利表现不及上半年。昨日亦指出，内银股全年盈利增长会降至单位数，即下半年盈利增长会进一步收窄，惟农行、民行、重庆农村银行 和招行的盈利有望维持双位数。虽然内银股盈利放缓至单位数，但仍获不少证券商支持，如瑞信观察的10家内银股，只看淡交通银行 ，其余九行股价跟目标价有15%至35%潜在上升空间。该行认为内银受惠高债券收益率和银行强势贷款定价协议，从而抵销因为存款成本上升造成的净息差下跌压力，故内银上半年净息差可维持在2.6%水平。(B06)