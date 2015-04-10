香港金融：金管局向市场注入62亿港元，本周两次注入抑港元强势

路透香港4月10日 - 因港元汇价持续走强，并触及强方兑换保证水平，香港金管局周五下午向市场注入62亿港元，因港元触及7.75水平的强方兑换保证，周四晚间亦已向市场注资31亿港元。

香港金管局短时间内向市场注入两次港元，为去年8月以来首见。

在这一次注资后，银行体系总结余下周二（14日）将增加至2,484.85亿港元。

周五本地时间16:36，港元兑美元 报7.7500，为强方兑换保证水平。

香港股市自复活节长假期后大幅走高，恒生指数 周五收于七年高点，录得逾三年来最大单周涨幅，成交额亦连续三日持续高位；周三及周五三日主板成交金额共计逾7,600亿港元，受内地资金流入购买港股推动。