中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1719元，上日收报6.1708元

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8800元附近
路透上海4月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8800元附近，较上日贬值约127点。
路透上海8月6日 - 中国人民币兑美元 周三开盘报6.1719元，上日收报6.1708元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.1719 6.1681 6.1708
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海4月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8800元附近，较上日贬值约127点。
* 人民币微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部 * 客盘仍略偏购汇，市场价和中间价出现一定偏离 * 美元指数下跌，但自营空头回补打压汇价 * 人民币贬值预期有所扭转，汇价维持窄区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月24日 - 人民币兑美元即期周一微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘略偏购汇，且自营盘美元空头及时回补美元头寸，致市场价和中间价出现偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价维持窄区间波动。 他们并指出，马克龙赢得法国大选第一轮投票之后，欧元跳涨，美元指数进一步下挫，但人民币午后并未出现明显波动，反而收贬。由于人民币贬值预期日渐淡化，而市场缺乏波动，成交量有望逐渐放大。 “盘面上看到之前交易商空了美元头寸，今天及时回补。法国大选结果出来，美元指数跌了这么多，但是美元卖盘不是很强，自营只能回补，造成了自己是很大的买盘。”一中资行交易员表示，“市场结汇不多，整体买需比较强。” 全球汇市方面，欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。