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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 09:18 BJT

中国个股：宝钢股份湛江基地1号高炉有望提前两个多月于明年9月投产

路透上海8月6日 - 据中国证券报周三报导，国内最大钢铁企业之一的宝钢股份 正在广东湛江建设的特大型钢铁基地建设进度加快，1号高炉有望明年9月投产，较原计划提前两个多月。

据宝钢湛江钢铁公司总经理盛更红介绍，各单元建设与预算精度基本一致。从投资控制来看，初步设计概算收口已控制在可研批复投资额之内。今年，该项目的固定资产投资资金计划为119亿元人民币。

去年5月开工的湛江项目，一期初定生产规模为产铁823万吨，钢材690万吨，预计2016年9月全部投产。

对于目前国内钢铁业产能过剩的现状，盛更红表示并不担心。他指出，广东是钢铁消费大省，但钢材自给率低，特别是板材。而当地又希望发展装备、汽车、船舶制造业等产业，使得当地钢铁供需矛盾更加突出。

他说，公司内部已不断优化完善湛江钢铁的建设方案，项目投资总额相对较低，同时未来湛江钢铁主要服务于两广市场，运费非常具竞争力，而且当地劳动力成本相对较低，具备较强的竞争优势。

报导还引述宝钢股份总经理戴志浩观点，国内钢铁业“过冬”大概需要三年时间，今年国内钢材表观消费量在8亿吨附近，产能利用率低于八成，这是钢铁业入冬的指标之一。

此前数据显示，宝钢股份2013年实现净利58.18亿元人民币，同比下降42.33%。 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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