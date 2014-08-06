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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 09:47 BJT

****《港报快速浏览》--8月6日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：收紧规管直销电话减扰民--星岛日报                               
 港报社评：踩沉坏女人不难，重建坏招牌不易--信报                           
 港报社评：内地查外资，为商界民众抱不平--经济日报                         
 港报社评：大游行反＂占中＂，保港稳定繁荣--文汇报                         
 港报社评：动员只会激化情势，政改必须谈判解决--明报                       
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：欧美资金追买新兴市场--信报                                 
 港报财经评论：A股走势强，内险买太平--经济日报                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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