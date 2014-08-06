台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，追价买盘略显缩手

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透台北8月6日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三早盘走扬。交易员认为，由于追价买盘力道略显缩手，盘初五年券103/10殖利率略见连续三日探低后的小幅卖压，带动殖利率回到1.15-1.16%间稍作整理。
他们并指出，盘初台股跌势明显收敛令五年券103/10殖利率向下测试欲振乏力，转而吸引部分获利了结卖压，不过目前卖压并不重，预期短线暂在1.15%附近狭幅震荡，静待美债及台股释出进一步方向指引。
〞等待新利多刺激，否则(殖利率)就在这边停一下下。〞一位本地证券台债交易员说。
当地时间09:59，台湾加权指数 早盘走跌0.32%，暂报9,111.46点。
美国公债价格周二跳升，因美股下挫，且对乌克兰等问题的担忧加重，刺激对美国公债的避险买盘。纽约尾盘，指标10年期公债 升3/32，收益率由周一尾盘的2.49%降至2.48%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.145-1.17%
本地时间10:05时最新报价：
• 103/10期殖利率升1.00基点报1.1552%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格跳升，因美股下挫及投资人忧虑重重刺激避险买盘
--美国利率：达拉斯联储总裁费希尔称联储有望提前升息
--《综述》美国服务业和工厂订单数据强劲，巩固经济稳步增长势头
--美国数据：ISM-7月非制造业指数升至58.7，为八年半最高
--美国数据：7月MARKIT服务业PMI终值为60.8，仍属强势水准 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到