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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 10:14 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘走扬，追价买盘略显缩手

路透台北8月6日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三早盘走扬。交易员认为，由于追价买盘力道略显缩手，盘初五年券103/10殖利率略见连续三日探低后的小幅卖压，带动殖利率回到1.15-1.16%间稍作整理。

他们并指出，盘初台股跌势明显收敛令五年券103/10殖利率向下测试欲振乏力，转而吸引部分获利了结卖压，不过目前卖压并不重，预期短线暂在1.15%附近狭幅震荡，静待美债及台股释出进一步方向指引。

〞等待新利多刺激，否则(殖利率)就在这边停一下下。〞一位本地证券台债交易员说。

当地时间09:59，台湾加权指数 早盘走跌0.32%，暂报9,111.46点。

美国公债价格周二跳升，因美股下挫，且对乌克兰等问题的担忧加重，刺激对美国公债的避险买盘。纽约尾盘，指标10年期公债 升3/32，收益率由周一尾盘的2.49%降至2.48%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.145-1.17%

本地时间10:05时最新报价：

• 103/10期殖利率升1.00基点报1.1552%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格跳升，因美股下挫及投资人忧虑重重刺激避险买盘

--美国利率：达拉斯联储总裁费希尔称联储有望提前升息

--《综述》美国服务业和工厂订单数据强劲，巩固经济稳步增长势头

--美国数据：ISM-7月非制造业指数升至58.7，为八年半最高

--美国数据：7月MARKIT服务业PMI终值为60.8，仍属强势水准 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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