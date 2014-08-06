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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 09:38 BJT

金属期市：伦铜持于一周低位附近，受中国服务业数据疲弱影响

上海期货交易所10月期铜合约 跌510元人民币报每吨50,030元。

上月美国服务业活动触及八年半最高水平，6月工厂订单激增，巩固经济在第三季度稳健增长的预期。

全球最大的矿业公司之一--嘉能可 要求美国法官驳回对其一项指控，之前该公司因涉嫌操纵铝价遭起诉。

澳洲最大的铁矿石港口黑德兰港(Port Hedland)拖船工程师因劳资纠纷将在8月9日、11日和13日各罢工四小时，从而影响到必和必拓 和Fortescue Metals Group 的出口。

伦敦金属交易所(LME)周二首次公布铜、铝和其他金属的多空仓位状况，以提高其透明度。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽；审校 郑茵/徐文焰)
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