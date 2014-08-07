专栏节选:钱往低处流，全球股市的基期转换--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月7日出版的当期「老谢开讲」专栏) 我们常说：人往高处爬，水往低处流。资金就像水一般，七月结束的最后一周，全球股市出现了重大变化，涨幅大的欧美股市纷纷出现较大回档，而涨幅小的中港股市，加上涨幅落后的韩国股市则因为热钱挹注，成为亚太区闪亮的市场。

扫描到八月一日为止的全球金融市场，跌得重的市场都在欧美，其中美国各大指数都下挫，包括道琼指数重挫四六七．二点，跌幅二．七五％；史坦普五○○指数下挫五十三．一九点，跌幅二．六八％；那斯达克也重跌九十六．九二点；跌幅最显着的是费城半导体，指数在短短两周，从六五二．二八点跌到六○四．五四点，跌幅高达七．三％。美国半导体股大跌，当然影响台积电、联电、日月光、矽品，甚至是联发科等ＩＣ设计类股的走势，台股当周下跌一七二．七八点。

**七月最后一周，欧洲股市灾情惨重**

另一个下跌的重心在欧洲，其中跌幅最重的是一直以来表现最强劲的德国股市，德国股市一度穿越万点，到达一○○五○．九八点的历史天价，上周德股大挫四三三．九三点，跌幅高达四．五％，成了欧元区的重灾区；假如从最高点起算，七月以来德国股市重挫九．一六％。

七月最后一周，欧洲股市可说灾情惨重，英国跌一一二．三七点，瑞士跌一六一．二一点，法国跌一二七．七七点，假如从最高点算下来，法国股市跌幅也达九．○四％。其他跌得多的包括义大利股市重挫七四八．五四点，西班牙跌三七四．一点，芬兰跌二四四．四七点。从○九年以来，一直领导全球股市多头节奏的欧美股市都出现掉头的走势。

反观过去几年一蹶不振的中国股市，却出现强力翻身的景象，其中上证上涨五十八．六九点，上海Ａ股涨六十一．四二点，上海Ｂ股涨七．一六点，沪深三○○涨六十八．九五点，深证涨三十六．七七点，深圳Ｂ股也涨十三．三四点，香港恒生指数也涨三一六．四二点，中港股市纷纷出现久违的涨势。另一个表现抢眼的是韩国股市，当周上涨三十九．二五点，指数涨抵二○九三．○八点，写下近三年最高纪录。

全球股市出现「猪羊变色」景象，也就是说，过去表现抢眼的欧美股市，在连续上涨多年之后，纷纷出现较大回档，反观蛰伏了多年的中港股市，却出现难得一见的大涨景象。像是上证指数在七月二十八日出现逾二．四％的强力大涨，一口气终结了多年下跌的颓势，加上八月四日的涨势，上证今年涨幅已达五．○七％，这是明显扭转颓势的涨势。

而过去三年一直徘徊在二○○○点附近的韩国股市，也难得出现连续三天大涨的走势，这都与资金挹注有很大关联。以韩国股市为例，外资在七月下半月出现大手笔买超现象，这段期间外资买超韩国股市四．○六二兆韩元，约三十九．六三亿美元，而在七月二十八到三十日的三个交易日，外资买超韩国一．五兆韩元，让KOSPI指数从二○三五．九六点直冲到二○九三．○八点。

资金的流动决定了市场的荣枯，韩国股市在七月大涨七十三．九一点，得力于七月外资在韩国的买超达四十．二七亿美元，七月韩国勇夺外资买超第一，外资在韩国的买超几乎是台湾、印度与印尼的总和。台股七月下挫七十七．二二点，外资买超只有十一．一四亿美元，今年以来到七月为止，外资加码台股一一四．五亿美元，加码韩国六十八．八亿美元，但七月就达四十．二七亿美元，八月一日外资又加码韩国十四．二三亿美元，外资买盘追上，造就韩国股市的涨势。

而且，台股与韩国也成了竞争外资的对手，今年上半年外资加码侧重台股，买超已达一○三．三六亿美元，买超韩国只有二十八．五三亿美元；但七月十一日台积电在召开法说会后，外资大举调节台积电，到七月三十一日止，外资卖超台积电达二十三万张，台积电股价也从一三八元跌到一一九．五元；但同一时间，外资连续十三个交易日加码三星电子，股价从一二八．二万韩元涨到一四○．八万韩元；一直到三星公布业绩出现连续三季下滑，三星在七月三十及三十一日出现外资反手杀盘，股价大跌七．五三％，股价一度跌回一二九．二万韩元。

今年上半年台股因外资活跃上涨八．二％，韩国股市则下跌○．四五％，但下半年到八月四日为止，韩国股市上涨三．五％，台股则小跌○．六％。外资的买超力道似乎决定了台、韩股市的命运。

**上证所有均线全都呈现多头排列**

而沉寂了六年的中国股市，除了出现指数大涨的翻多讯号，上证的所有均线全都呈现多头排列，这是技术面首度出现的强烈买进讯号。而资金面出现的最大讯号是七月最后一周，热钱涌入香港，买入的中国基金达二十一．四五亿美元，过去一周，资金净汇入买超亚太基金四十一．一九亿美元，其中，中国基金吸金超过一半，创下史上第二大买超纪录。

威力最显着的出现在三档香港ＥＴＦ上面，像南方Ａ五○从七．九三涨到九．七八港币，涨幅达二三．三％，安硕Ａ五○、博时Ａ五○也都有抢眼表现，尤其是基金额度不断追加，南方Ａ五○额度增加七十三．三亿港币，八月一日一天成交量一度达三．五九亿股，安硕Ａ五○成交更达四．五七亿股，热钱涌向香港中国基金十分显着。

这都说明了一个现象，钱正往低基期的市场走，二○一三年日经指数大涨五六．七％，外资买超日本股市创了金融海啸以来最高纪录，今年以来，日股在一五○○○点盘整，外资卖超加大日股卖压，一直到六月，外资出现八六一五亿日圆买超，日股又从一三八八五点涨到一五七五九点，日股在大涨，盘整后又有翻起来的迹象。原则上，日股是长线低基期市场，一九九○年日经指数是从三八九五七点跌下来的，日股在六九九四点至八一三五点之间应是长线的底部，现在是长线初升段的盘整，假设日股长线看好，韩国则充满隐忧。

韩国股市在金融海啸后一度跌到八九二．一六点，之后涨到二二三一．四七点，这三年股市陷入盘整，这与三星成长脚步放慢有关。三星公布第二季业绩，营收五十二．三五兆韩元，衰退八．九％，净利六．二五兆韩元，衰退一九．六％，这是三星三年来业绩首度衰退，这其中最严重的是移动业务（智慧手机）出现三○％的衰退。

**韩国基本面问题仍大**

三星可说是二十一世纪的亚洲ＩＴ产业超级巨星，靠着Galaxy系列，三星打败苹果，登上世界第一宝座，一一年三星的股价也从六十七．二万韩元大涨到一五八．四万韩元，此后成长到极限，后起之秀崛起，中国品牌手机蹿升，三星的压力也来了。

今年第二季全球手机出货二．九五三亿支，成长二三．一％，三星仍以七四三○万支夺冠，但年衰退三．九％，更要命的是市占率从三二．三％下滑到二五．二％，纵使苹果的市占率从一三％下滑到一一．九％，但苹果的三五一○万支，年成长仍有一二．四％。关键是中国品牌大厂崛起，其中华为出货二○三○万支，成长九五．一％，市占率从四．三％上升到六．九％，勇夺第三；联想一五八○万支，成长三八．七％，市占率从四．七％上升到五．四％，拿到第四名；最传奇的是小米以一五○○万支打败ＬＧ一四五○万支，抢下第五。

从这个态势看，中国在全球手机品牌大厂之争，前五大已抢下三席，三星与ＬＧ都出现败退景象。而日圆贬值，造就日本车系丰田、本田、日产崛起，韩国的现代汽车、双龙、起亚及现代MOBIS压力也加大，这一波外资抢进韩国有落后补涨现象，只不过韩国的基本面问题仍大。

这种全球股市的基期转换也冲击到台股。今年以来，外资积极加码台股，但七月间出现了转机，外资在台股拚命喊天价，像是大立光看三二○○元、台积电一五五．四元、力旺七五○元、联发科六○○元、鸿海一三○元、台达电二三○元，外资的喊价愈喊愈高，但是股价都没有上来，原因是外资高喊作多的个股股价大涨，全都成了高基期的个股。像外资大喊台积电一五五．四元，却在喊出高价后，卖超二十三万张持股，台积电不但没有涨到一五五．四元，反而是下跌到一一九．五元。同一时间，矽品从五十五．八元跌到四○．四元，日月光从四十二．一五元跌到三十五．一元，都是十分显着的下跌。

**股价涨多就是最大利空**

除了高基期的外资概念股不涨反跌之外，这两年成为台股最投机指标的新药股，在基亚PI88期中考失利的冲击下，上周新药股出现全面崩溃的景象。基亚单周大跌一三二元，浩鼎跌六十四．九四元，中裕跌二十七．五一元，美时跌三十三．五元，台微体跌二十九元，智擎跌二十二元，晟德跌十三．五元。这其中引爆跌势的基亚，在利空来袭前一日高点是四七九元，市场期待一夕落空，股价跌回半年前的位置，代表这半年来买进基亚的人全都成了输家。

全球股市正在进行基期的转换，高基期市场向下修正，像德国、法国股市从高档下修都超过九％。但同一时间，上证从一九九一．○六点弹升到二二二四．○七点，却已弹升了一一．七％，相较于欧美股市是在○八年金融海啸后，从○九年持续上涨，今年进入第六年涨势，上证则是从○七年的六一二三点跌下来，跌势进入第六年，今年正好是低档转机的一年，最近最显着的都是低基期的类股反弹，例如钢铁股，代表不锈钢的太原不锈钢从十二．八元人民币跌到二．三人民币，最近也拉出二三％涨幅，宝钢从人民币十．三三元跌到人民币三．五四元，最近也涨到人民币四．六五元，柳钢从人民币十一．二四元跌到人民币一．九三元，最近也弹升到人民币二．三四元。最显着的是上市后一度大涨到人民币四十八．六二元的中国石油在跌到人民币七．○八元后也弹升到人民币八．○六元。从人民币二十．八三元跌到人民币二．九七元的中国铝业，最近涨到人民币三．八元。

中国有很多落难的产业，像紫金矿业、大同煤业、郑煤机、中国中铁、西部矿业、平煤股份、中煤能源、包钢稀土、鄂尔多斯资源等纷纷从谷底爬起来了。甚至连白酒股，如洋河、五粮液、茅台、酒鬼酒等都出现谷底弹升景象。

最显着的是过去本益比跌到四倍，股价净值比○．八的中国银行股奋力反弹，像招商银行从人民币九．六三元涨到十一．三二元，交通银行从人民币三．六四元涨到四．六二元，华夏银行从人民币七．六二元涨到九．○五元，中国人寿从人民币十三元涨到十五．六四元，都是低基期股大反扑的现象，也为中国股市谷底爬升提供了最强大助力。

全球股市基期转换，也给台湾投资人思考转机的机会，股价涨多就是最大利空。像大立光年线还在一四五七元，股价涨到二六四○元，一方面是年线乖离大，另方面是殖利率剩一％，短期间要涨到三二○○元，会是很吃力的一件事。

最近沉寂很久的钢铁股频频创新高，这也代表了钢铁股是沉寂了六年的低基期股，基本面稍有变化，股价就很容易有发挥的空间，从这些逻辑可以归纳以下结论，中国股市是全球最低基期的市场，中国股市谷底翻身，香港会受惠，将有扭转多年颓势的机会。

其次是台股也会出现多空转机，涨幅很大的电子权值股，外资概念股会暂时调整，基期很低的钢铁、资产、航运、金融股有逐渐抬头之势。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。