专栏节选 :普丁与哈玛斯的逆袭--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月7日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 看似混乱的全球局势，其实存在着一股动态平衡的力量--不管是好还是坏，至少短期内是如此。有时眼前发生的似乎是好事，但最后的结果却不是我们想要的。这几周市场的混乱，就是鲜明的例子。

今年二月，乌克兰爆发革命，推翻亚努柯维奇政府；贪污无能的亚努柯维奇，企图让乌克兰远离欧盟、投向俄罗斯的怀抱。表面上，乌克兰革命是好消息，但此举也让俄国失去与欧洲间的重要缓冲，导致普丁孤注一掷，入侵克里米亚，支持东乌的反政府军，进而造成马航MH-17遭击落的悲剧。

坏事还没完。为了报复，美欧先后对俄国实施大规模经济制裁，这必然损及低迷的欧洲经济。一家葡萄牙银行面临财务压力，便令股市陷入恐慌，谁知道后头还会发生什么状况。

此外，中东战事又起。埃及穆斯林兄弟会政府垮台，打乱了中东的平衡，军方掌控的政权，关闭了连接埃及到加萨的九五％通道。加萨为穆斯林兄弟会分会哈玛斯的政权中心，哈玛斯每年有四○％的税收，是向通过这条通道的货物课征关税而来。埃及想藉此重创哈玛斯的经济，估计一年的损失将达四．六亿美元，接近加萨ＧＤＰ的五分之一。

可想而知，哈玛斯被逼到墙角了，不得不背水一战。以他们的观点来看，攻击以色列是唯一的选择。哈玛斯明白，以色列必将采取极端的报复行动，势将造成数以百计的加萨民众伤亡，届时再以此压迫以色列和埃及政府谈判，提供加萨和哈玛斯政府较大的退路和经济支持。这虽谈不上和平，但至少能为哈玛斯争取喘息的时间。

普丁和哈玛斯都自认退无可退，才做出反击；过程中，也都拉高国内的支持度──即使不是各阶层的全面拥戴。困兽之斗虽然危险，但时间并不站在他们这一边。

这些政权都想藉着干扰石油和天然气的供应，作为对抗西方国家的经济武器。这样的预期，让政府和避险基金争买原油，并刺激油价冲高。不过，这回油价从一个月前就开始下挫。

真正飙升的是美元。今天的美元，不仅是经济货币，更是心理货币。美国经济已经展现出一些成绩，例如最近出炉的非农就业人数已增至逾二十万人，连续第六个月出现成长。

不过，我们必须要判断，看法与现实的差距是否在扩大中。美元突然走升或走贬，对台湾股市将造成反向冲击。在不确定的阶段，美元的心理性吸引力，让台湾投资人的感受特别强烈；短期内美元的升贬，是台股能否反弹的关键。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。