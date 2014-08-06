《石磊专栏》打破一个共识后再看中国利率的决定因素（一）

（石磊为路透中文特邀专栏作家，文章内容出自他在“汤森路透固定收益市场展望”上半年颁奖活动上的发言第一部分，仅代表本人观点）

因为我们做交易，大家看的时间比较短，有时候看一个月、两个月、三个月，但目前市场的确处在这样一个拐点上，这个拐点可能是一个短期的拐点，也可能是整个市场方向和风格变化的一个趋势性拐点。这个短期的拐点今天我就不说了。长期的东西我想提出几个问题，我想经过前面两三年的不断的市场的冲击，大家终于对这样一个长期趋势达成了一个共识。但是，现在来讲，我觉得我们以前看到的因素正在发生变化，这个共识是不是可能会打破？

一个共识是什么呢？就是投资和储蓄的平衡明显是在下滑的。总储蓄减掉固定资本形成和GDP的比例，在这几年持续下滑，而且下滑程度在最近20年里面都是非常快的。这样的一个共识得到了，我们大家感受到了短端利率不断上升，整个利率中枢在上行，似乎是非常合理的，这个在国际经济学里面非常合理。但是如果仔细想想，它是不是实际利率或者说是我们利率中枢的一个决定性因素？如果大家去做实证研究的话，肯定不是，后面我举几个例子，这个东西并不是一个决定性的因素，而且这个东西只有在我们讲国际经济学刚刚开端的时候，就是我们用白银当货币的时候，可能那个时候是更加有效的。但是，我们现在有一个非常大的主体，就是央行，我们使的也不是美元，我们用的是人民币，在中间其实我们储备了大量的储蓄，还没有用。而这个趋势实际上在边际上是有效的，但是现在是不是决定性的因素？

图1：投资与储蓄平衡变化 link.reuters.com/qyz52w

图2：总储蓄缺口 link.reuters.com/ryz52w

如果你把总储蓄按照部门来分，储蓄和投资按照部门来分，无疑现在住户部门有非常大的净储蓄，也就是说净的融出，储蓄减投资是非常大的正值，这个正值在2005年之后持续扩大，但是这个数字只到2011年，因为央行公布只到2011年。另外一个我们看企业， 2006年之后出现非常大的负值，因为要持续不断的融资，我们看到这个拐点不是2008年，但是2008年净融入需求是增加的，就是斜率是变大了，这是没有问题的。另外，我们看另外两个部门，政府和金融部门，红线是表示金融部门净融出，就是他的储蓄减投资持续上升，而且有1.5万亿盈余。政府是根据自己财政目标去围绕着零进行变化，最近几年可能比这个数跌一点。但是，我们能看到住户和企业部门净的盈余和缺口基本相当，都在6万亿左右。金融这个部门是一个大的盈余，1.5万亿盈余，政府可能就是在零附近，基本上是这样的情况。

我们再看具体的把企业和住户部门的投资和和储蓄分开看，红线是资本形成，蓝线是储蓄，这个跟我们经验一致，2008年以后，资本形成往下走了一点，但是储蓄下降的更多。当然，这个源于企业部门积累，就是他的收入下降非常快，但是投资也在下降。另外，如果把净的金融投资，企业和住户两个部门分上来看的话，跟我们经验差不多，2007年是一个拐点，居民部门净金融投资是上升，在这之前是下降，这个下降不是居民部门储蓄下降，是因为居民部门的收入，他的储蓄占总储蓄比例下降，就是分配优势比较差，2008年之后居民部门得到很好分配优势，所以使得这个数据先下后升，并不是居民部门投资没上来，而是居民部门分配地位改善了。企业部门是相反，我们看到是先上后下。

图集a：企业和住户部门的投资和和储蓄 link.reuters.com/syz52w

另外，我们看居民部门到底怎么样，我们一直觉得居民部门好象是欠投资的部门，居民部门应该非常快的加杠杆，绝对水平来讲，他的杠杆率是很低的，但是你看他的资本形成，他的资本形成在2008年以后是火箭式上升，他的同比增幅是40%，这个远远高于企业，企业那根线是高位回落，居民这根线是底部火箭式上升的资本形成。所以，我们整体投资增速下降幅度不够，很多程度也是跟居民部门有关，当然是和房地产交易有关的。所以投资增速快很大一部分也是居民部门的贡献,并非都是企业部门引发的。

与居民部门投资增速高相对应的，我们能看到居民民部门的毛融资量，占比上升是非常快的，基本上从90年代末到2011年占比上升了六个百分点毛融资量，这跟大家感觉不一样的。而企业部门，实际上在2007年之前是一直下降的。

当然，企业部门和我们观察是非常一致的，他占比上升了10个百分点，大概居民这块是上升5个百分点。也就是说这两个部门实际上融资需求都在很快增长，并不是说只有企业部门在加杠杆，企业部门把钱都融走了，居民部门是一个很大的我们忽视的因素。

居民部门的杠杆低主要是历史杠杆比较低，没什么历史负担，但杠杆的增长是非常快的，居民部门净融出资金量大，也并不是投资增速低导致的，而主要是分配地位改善造成的收入提高。企业部门恰恰相反，净融入资金大幅度上升是收入下降非常快，而投资增速下降较慢造成的，并不是企业部门一直提高投资增速。

另外，我们看金融部门，一个比例就是你可以说它是金融深化，就是金融部门占整个社会全部金融融资的总量，这也是毛融资，也是从90年代初到2011年上升12个百分点，而且是持续上升，就是金融部门在所有调动社会储蓄的规模里面，他在持续的增长，基本上没有出现一个中间的波折，持续增长。我们看到金融深化是增加的。但是，另外一个角度就是越来越多的资金需要金融部门去做中介，于是金融部门在利率定价里面会有非常大的话语权。

**多重因素决定实际利率**

下面我们就看刚才那个质疑，就是中国名义利率或者实际利率是不是刚才我们说的经常项目盈余和GDP比例所决定的。也就是说你从历史上看，它是不是一个决定性因素？它可能是一个很重要的因素，但是如果仔细看的话，即使在中国，它也并不成立，并不是一个决定性因素。这个图表示中国实际利率趋势，是五年平均值，和经常项目盈余比GDP的变化，我把经常项目这块倒置了，他们应该是反向，经常项目盈余如果越小的话，从道理来讲，利率应该上行的，在这十年里这个规律是对的，2007年之前，我们看到2001年到2007年都是经常项目盈余在上升，中国实际利率在下行。2008年之后，经常项目盈余大幅度下降，实际利率也在上行，没有问题。但是，90年代完全相反，我们可以看到90年代别并不是符合刚才这个规律，也就是说这条红线的线和蓝色的线实际上是反向的。在我们实际利率非常低的时候，因为那个时候高通胀，实际利率非常低的，我们经常项目还可以。所以，即使在中国，实际利率的决定因素也并不是唯一被经常项目余额所决定的。因此，我想可能还有非常多其他的因素。

图集b：中美日的实际利率 link.reuters.com/vyz52w

其实在其他经济体里面也是这样，我翻了一些学术上的研究，实际利率这个东西决定性因素一直是大家争议的一个话题，并没有一个定论，它的影响因素太复杂的，而且中国又是不平衡的经济，就是说实际利率、实际汇率都强烈受到干预，我们光看利率的时候，没有注意到汇率，实际上汇率和利率放在一起，你才可能对基本的一个方向做出一个判断，只看利率是不对的。在美国，我也拿出一段同样指标，实际利率和经常项目盈余比较的话，在21世纪头六年里面也是相反的，也就是说美国经常项目赤字是在不断增长的，这个我们都知道，但是，美国在这五六年里面实际利率非常低。日本情况的差距也是在2007年之后出现了背离。所以，有时候我们感觉上直觉是对的东西，但是未必它是决定性的。所以，我们看实际利率是不是一定会保持在现在这么高的位置，或者说还会持续上升，这是大家以前达成的共识，如果你只看这一个因素，肯定是无法决定的。

我们刚才说了经常项目，经常项目是国际收支里面的一个最大的项目，但是我们可能还会想，如果经常项目不是一个决定性因素，是不是把我们从别人借来的钱，资本和金融项目余额考虑进来，是不是就能决定国内的实际利率是高是低呢？我想也并不完全。也就是说我们说的这些外汇占款，或者说基础货币，或者说央行的资产负债表规模是不是决定我们经济体利率的最关键因素。显然也不是，你随便一想就知道这个不对，除非我们回到白银时代。

图集c：从量的角度看基础货币供给 link.reuters.com/xyz52w

这个是我们中国的情况，无疑央行总资产占到GDP的比例，从2008、2009年之后是持续下降，最近几年下降程度是趋缓，趋缓原因不是经常项目有多大改善，而是中国经济体里面利率很高，所以在资本和金融项目项下借了非常多的钱，就是别人愿意给你融资，因为你利率高，并不是经常项目有什么改善。但是你考虑到这些因素都算上，我们央行总资产和GDP的比例仍然在下滑中，这个是不是同样支持了我们实际利率会上升呢？我想大家想想西方的情况，就知道这个事肯定是无稽之谈，因为西方央行的规模和它的利率有一定的关系，但是不是决定性因素。最简单就是把美国放在这，美联储的总资产规模和它的目标利率，同样有的时候是同向的、有的时候是反向的，当然你还有货币需求因素在里面。所以，我摆出这样反例，这些反例，都是凤毛麟角的，不能立论的，但是指向一个问题，中国是不是一定是高利率的环境？

当然，很多人会说我们的外部环境变了，国际收支环境变了，因此我们就是高利率。但是，不知道大家想过没有，这些事是不是成立？我想从以上非常简单的事来看，这件事一点都不成立。现在高的利率，必须要把央行这个因素考虑的非常重，为什么把央行因素考虑非常重呢？我们可以看到央行是最近这一个周期里面，它的调整越来越依赖于我们银行间市场的传导，其在边际上对金融机构的资产负债业务都产生了巨大的影响，看上去是利率市场化主导的，其实是利率市场化和央行调控框架和工具变化共同推动的。（第一部分完）

欲浏览《石磊专栏》打破一个共识后再看中国利率的决定因素（二），请点击