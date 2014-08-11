《分析》中国营改增扩围将惠及房地产业，兼具一石二鸟功效

* 明年营改增将扩至建筑业及房地产业等领域

* 有利于完善房地产行业税制结构

* 兼具对房企减税功效，有助缓解紧绷资金链和楼市稳定

作者 沈燕

路透北京8月11日 - 中国楼市向下的风标已让地方政府如坐针毡，相较各地陆续悄悄取消限购，部分地区甚至用财政资金补贴购房者的救市行为，中国明年将对建筑和房地产业实施的营业税改增值税，对房地产业而言或许更具一石二鸟功效。

一方面对建筑和房地产业全面实施营改增，有利于完善整个行业的税制结构，改变以往纳税环节繁杂且重复征税的弊端，同时也是对整个行业一种减税，这对资金链紧绷的房企无疑是个福音。

“按照中央布署，明年营改增最后涉及到建筑业、房地产和金融保险要基本完成，建筑和房地产应该是作为一体看待，这将是一个非常大的减税动作，这项改革不亚于2009年增值税转型的改革，而且减税量非常大，估计不少于4,000亿元人民币。”一位不具名的财税官员称。

他分析指出，现在中国对建筑和房地产是分开统计，建筑是作为第二产业，房地产是作为第三产业。但从这两个行业的经济关联度来看是可以作为广义的房地产用增值税覆盖，如果只覆盖建筑业不覆盖房地产，抵扣机制链条就会断掉，所以这两个行业作为整体看待。

他进一步指出，眼下在中国经济下行压力较大的原因中，房地产是一个很重要的因素，相较地方政府取消限购的行政调整，通过税收机制的完善对行业的发展更具长远性。

财税改革是本届政府一项重要的改革内容，中央政治局会议审议通过深化财税体制改革总体方案提出“改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度”三大任务。从逻辑看，预算管理制度改革是基础、要先行；收入划分改革需在相关税种税制改革基本完成后进行；而建立事权与支出责任相适应的制度需要量化指标并形成有共识的方案。

改革重点锁定六大税种包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税。明确提出2016年基本完成深化财税体制改革的重点工作和任务，2020年各项改革基本到位，现代财政制度基本建立。

**实施营改增减税功效多大？**

中国营业税改增值税始于2012年1月1日率先在上海试点，2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分现代服务业纳入营改增试点范围并扩围到十个试点城市，2013年继续扩大试点地区，2013年8月1日，交通运输业和部分现代服务业营改增试点扩大到全国。2014年1月1日，铁路运输业和邮政业纳入试点，6月1日将电信业纳入试点行业。

财政部公布数据，营改增试点后，试点企业总体实现减税，据统计，2013年减税规模超过1,400亿元，比上一年426亿元的规模高出近1,000亿元。

根据财税改革方案，下一步营改增范围将逐步扩大到生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域，“十二五”(2011-2015年)全面完成营改增改革目标，相应废止营业税制度，适时完成增值税立法。

前述财税部门的官员指出，明年上半年将在建筑和房地产实施营改增，下半年是金融保险业。仅仅是房地产这块减税量就非常大，因为中国房地产开发投资已经占社会固定资产投资20%，社会固定资产投资已经是35万亿以上了，要是按照20%的话，也有七八万亿，17%的增值税的抵扣，静态估算不少于4,000亿。

他分析指出，房地产牵连大量的集合产业，包括钢铁、水泥、建筑等，现在房价普遍下跌，开发商资金有断裂的风险。

“如果是把房地产市场打死，中国经济就完了，现在已经有相当一部分省份开始逐步取消限购了，其实还有一个很重要的政策就是通过税制的调整。这个税制调整不是为救房地产而进行税制改革，它是增值税制度本身的优化和完善。但是客观上起到挽救房地产的作用。”该位人士称。

据不完全统计，全国执行限购政策的46个城市中过半已退出或调整限购政策,另有个别城市通过信贷政策或财政补贴等手段救市。

前述官员分析称，增值税覆盖房地产有利于房价往下，因为会减轻成本，同时也会缓解开发商资金断裂的风险，无形中给了房地产市场一个喘息的机会。

中指院报告，7月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.81%，连续第三个月下跌， 且跌幅较上月扩大0.31个百分点；同比则连涨20个月，但涨幅较上月缩小1.76个百分点，为连续第七个月缩窄。

**不同的声音**

尽管业界普遍认同对服务业实施营改增是一个全面减税的举措，从税制结构上有利于实现中国调结构的中长期目标。但对房地产和建筑业的营改增，如何确定具体操作方案以及实际减税效果怎样？业界却有不同的声音。

中国财政部财科所一位不愿具名的专家就毫不讳言对该项改革方案的实际可操作性，以及实际减税规模的质疑。

“财税改革目前更多是宏观面上确定大方向，只是一个大的原则，但归根到底改革方案都要落地，其中有多少具有真正可操作性的显然并没有考虑到。”该位人士不无忧虑地称，如果只求快速推进不顾及政策效果会给后续改革留下隐患。

他指出，无论是从现行的征管能力，抑或技术层面，以及实际操作性和征税人员培训等等，要在一年的时间内完成如此庞大的一项税制改革是一件很难想像的事。

这与另一位专门研究税收多年的专家看法也不谋而合。“全世界都没有对房地产征收增值税，中国要这么做不知道在技术上会如何处理，只能拭目以待。”该专家指出。

该位人士分析称，房地产不同于制造业，每个产业链条比较清晰，帐务处理上容易抵扣。而房地产和建筑业不同，本身建设周期长，涉及产业链条多，通常一个房地产项目没有几年是建不完的，且那么长的产业链条如何计算进项销项的抵扣额？在目前建筑业房地产业企业鱼龙混杂，会计资料都未必健全的情况下是否具备实施营改增条件？显然都值得商榷。

中国目前建筑业和房地产开发企业涉及的税种比较多，归纳起来大致有：耕地占用税、营业税、城市维护建设税、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、印花税、契税、企业所得税等。

据财政部数据，受商品房销售额下滑影响，今年上半年建筑业和房地产业营业税增速回落，比上年同期增速分别回落6.5和39.1个百分点。契税增速回落28.1个百分点。

此外，受访专家们还提到，虽然政府减税意图明确，且出台不少优惠小微企业的政策，但缺乏对实际减税效果的考核。如2013年8月开始对小微企业减免征增值税进行调整，将政策门槛设在每月营业额2万元人民币。

“一个小小包子铺的流水帐都可能超过2万元，这种优惠政策能有多少小微企业能享受到呢？”前述财科所的专家坦言。

这一看法也得到发改委宏观研究院副院长马晓河的认同。

“根据调查，小微企业每月营业额2万元以下的很少，很容易就超过2万元,建议政府应考虑将减免门槛调高到30,000元；还有对城乡居民个人来讲，这几年物价已经涨了不少，能否考虑将个人所得税起征点也从3,500元上调到5,000元？以刺激消费。”马晓河在此前接受路透专访时称。