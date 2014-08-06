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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 09:43 BJT

《汇市简讯》日圆交叉盘中表现最差的或许是新西兰元/日圆

0121 GMT -

* 新西兰元/日圆亚洲时段在淡静市况中挫跌，从86.38跌至86.89

* 地缘政治忧虑引发的避险情绪明显，日股日经指数亦下挫

* 新西兰元/日圆汇价已低于200日移动均线切入位86.44，如果明确跌破此位，可能扩大跌势

* 5月29日低点86.33和6月5日低点85.85之间存在一些支撑

* 周线图亦显示，汇价已跌破上升的转换线切入位86.94

(完)

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(编译 白云; 审校 于春红)
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