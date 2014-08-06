《香港报摘》--其他报纸重要消息8月6日

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
* 明报：
--女装鞋生产商百丽 增长动力未见改善，截至3月底止首财季，百丽鞋类业务的同店销售已录得1.8%跌幅。集团首席执行官盛百椒表示，上半财年鞋类业务的同店销售可能录得低单位数跌幅，较预期为差，下半财年盼可争取持平。 * 星岛日报：
--美高梅中国 公布中期纯利30.35亿港元，按年上升23%；利润率较去年同期增加1.1个百分点至27.4%，两者均创历史新高。上半年的增长动力，主要来自中场的赌业务创新高。同时，美高梅将斥资逾7.8亿港元，以改善澳门美高梅的配套设施。 * 苹果日报：
--渣打 早已预警称上半年营业利润将按年跌20%，市场普遍对其今日公布的中期业绩不存厚望；相反，该行资产质素及资本水平将成市场焦点，倘资本水平因资产减值下跌，将对该行股价不利。 * 东方日报：
--国泰君安 主席兼行政总裁阎峰预计，沪港通将在十月推出，届时公司料会投资百万元提升设备，又认为沪港通交易额度大、限制少及买卖方式较简单，会较QFII（合格境外投资者）及RQFII（人民币合格境外投资者）带来的机遇较多，额度较大。 * 文汇报：
--汇丰控股 中期业绩录得倒退，令小股东失望。不过外资行却纷纷力撑，指其上半年的资本质素良好，未来只要美国加息，汇控的盈利空间将会逐步扩大，对其长远前景仍乐观。（完）
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到