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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 09:47 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月6日

* 明报：

--女装鞋生产商百丽 增长动力未见改善，截至3月底止首财季，百丽鞋类业务的同店销售已录得1.8%跌幅。集团首席执行官盛百椒表示，上半财年鞋类业务的同店销售可能录得低单位数跌幅，较预期为差，下半财年盼可争取持平。 * 星岛日报：

--美高梅中国 公布中期纯利30.35亿港元，按年上升23%；利润率较去年同期增加1.1个百分点至27.4%，两者均创历史新高。上半年的增长动力，主要来自中场的赌业务创新高。同时，美高梅将斥资逾7.8亿港元，以改善澳门美高梅的配套设施。 * 苹果日报：

--渣打 早已预警称上半年营业利润将按年跌20%，市场普遍对其今日公布的中期业绩不存厚望；相反，该行资产质素及资本水平将成市场焦点，倘资本水平因资产减值下跌，将对该行股价不利。 * 东方日报：

--国泰君安 主席兼行政总裁阎峰预计，沪港通将在十月推出，届时公司料会投资百万元提升设备，又认为沪港通交易额度大、限制少及买卖方式较简单，会较QFII（合格境外投资者）及RQFII（人民币合格境外投资者）带来的机遇较多，额度较大。 * 文汇报：

--汇丰控股 中期业绩录得倒退，令小股东失望。不过外资行却纷纷力撑，指其上半年的资本质素良好，未来只要美国加息，汇控的盈利空间将会逐步扩大，对其长远前景仍乐观。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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