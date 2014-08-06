台湾汇市：台币实质交易贬破30大关，国际美元因数据亮眼提振

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透台北8月6日 - 台币兑美元 周三随亚币走弱。国际美元因经济数据乐观重拾强势，令亚币皆墨，台币盘初正式贬破30大关。
韩元兑美元 盘初大贬成交在1,035，上日收在1,028.2。汇银人士指出，盘初外资汇出，而出口商喜见台币走弱，在30大关前后有不小的抛汇意愿。至于本地的基金及油款也有汇出。
〞只不过外资并不像在大举汇出，昨天大家响应一日捐成交很大，但今天又缩起来了。〞一大型商银交易人士表示。
另一家小型商银交易人士也说，今日的美元买盘稍强，但目前尚未见到外资有大量汇出的动作。挂在30左右的美元卖盘也不少，因此把台币价位撑在这附近。
今日台积电发放现金股利，预期高达七成持股的外资客户料有部分汇出需求。
路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于今(6日)发放。
而随着国际美元走疲，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点在-0.015/-0.005，一个月远汇报价 暂报在29.986/29.993左右，上日纽约盘收在29.990。
本地时间1006，台股加权指数 跌0.34%报9,110.00。
今日早盘台币主要交易区间在29.997-30.003，上交易日全日主要区间在29.983-29.995。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.990-30.020
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到