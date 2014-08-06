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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 10:17 BJT

台湾汇市：台币实质交易贬破30大关，国际美元因数据亮眼提振

路透台北8月6日 - 台币兑美元 周三随亚币走弱。国际美元因经济数据乐观重拾强势，令亚币皆墨，台币盘初正式贬破30大关。

韩元兑美元 盘初大贬成交在1,035，上日收在1,028.2。汇银人士指出，盘初外资汇出，而出口商喜见台币走弱，在30大关前后有不小的抛汇意愿。至于本地的基金及油款也有汇出。

〞只不过外资并不像在大举汇出，昨天大家响应一日捐成交很大，但今天又缩起来了。〞一大型商银交易人士表示。

另一家小型商银交易人士也说，今日的美元买盘稍强，但目前尚未见到外资有大量汇出的动作。挂在30左右的美元卖盘也不少，因此把台币价位撑在这附近。

今日台积电发放现金股利，预期高达七成持股的外资客户料有部分汇出需求。

路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于今(6日)发放。

而随着国际美元走疲，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点在-0.015/-0.005，一个月远汇报价 暂报在29.986/29.993左右，上日纽约盘收在29.990。

本地时间1006，台股加权指数 跌0.34%报9,110.00。

今日早盘台币主要交易区间在29.997-30.003，上交易日全日主要区间在29.983-29.995。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.990-30.020

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