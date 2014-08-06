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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 09:50 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元仍处于守势

0135 GMT -

* 因第二季就业数据带来跌压，新西兰元依然难以吸引到买兴

* 新西兰元/美元在纽约市场收盘后下跌了近0.5%，因澳元/新西兰元上涨亦带来压力

* 澳元/新西兰元触及1.1030/35的日高，上看年内高点1.1049

* 新西兰元/美元最新报0.8425/30，下道目标位为6月4日触及的周期低点0.8401

(完)

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(编译 白云; 审校 王兴亚)
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