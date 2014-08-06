美国金融：监管机构对银行业者发出通牒，限期改善应对危机计划

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
这11家银行今年第三次提交“生前遗嘱”，阐明如何可以通过破产程序，同时不会发生引发2008年政府巨额纾困那样的混乱状况。
但FDIC周二表示，已经认定2013年提交的第二套方案“不可信”。美联储的看法不像这么强硬，但两者都警告称，计划需要做大量工作加以改进。
银行业者在2014年7月又提交一轮“生前遗嘱”，但监管机构仍在评估上次提交的报告。他们周二的评论仅涉及2013年的报告。
如果银行业者2015年的计划不能缓和批评之声，两家机构称他们将宣布这些计划达不到2010年多德-弗兰克法案的要求。
高盛 、美国银行 、摩根士丹利 、摩根大通 、花旗 、巴克莱 、德意志银行 、纽约梅隆银行 拒绝置评。记者致电瑞士信贷 、道富银行 和瑞银集团 ，尚未获得回复。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 王兴亚)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。