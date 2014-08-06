美国金融：监管机构对银行业者发出通牒，限期改善应对危机计划

这11家银行今年第三次提交“生前遗嘱”，阐明如何可以通过破产程序，同时不会发生引发2008年政府巨额纾困那样的混乱状况。

但FDIC周二表示，已经认定2013年提交的第二套方案“不可信”。美联储的看法不像这么强硬，但两者都警告称，计划需要做大量工作加以改进。

银行业者在2014年7月又提交一轮“生前遗嘱”，但监管机构仍在评估上次提交的报告。他们周二的评论仅涉及2013年的报告。

如果银行业者2015年的计划不能缓和批评之声，两家机构称他们将宣布这些计划达不到2010年多德-弗兰克法案的要求。